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Четверг 20 марта

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"Это очень жестко": Егор Крид опозорился, отвечая на вопрос для школьников

"Это очень жестко": Егор Крид опозорился, отвечая на вопрос для школьников

Егор Крид попался на хитрую уловку блогера.

Популярный и эпатажный певец Егор Крид неожиданно оказался в центре всеобщего внимания из-за конфуза, произошедшего с ним в новом выпуске интернет-шоу "Охота на звезд", ведущим которого является известный блогер Миша Литвин. В рамках программы артисту предложили ответить на ряд простых вопросов из школьной программы. Казалось бы, для звезды такого масштаба это не должно было составить труда.

Однако, как выяснилось, даже элементарный вопрос по литературе поставил Крида в тупик и привел к публичному позору. Ему необходимо было правильно ответить минимум на два из пяти вопросов, но уже первый из них оказался для него непреодолимым препятствием. Литвин спросил у певца, автором какого произведения является Евгений Онегин. Вместо уверенного ответа, Крид впал в замешательство, на лице читалось полное непонимание. "Яма, брат", – пожаловался артист и предположил, что это что-то известное.

Миша Литвин, явно опешив от такой реакции, попытался направить Крида, задав наводящий вопрос о том, кто такой Онегин. Но, судя по всему, и это не помогло. Литвину пришлось более тщательно объяснять популярному исполнителю, что Евгений Онегин – это не автор, а вымышленный персонаж, созданный Александром Сергеевичем Пушкиным для своего бессмертного романа в стихах.

"В натуре, это очень жестко", – с досадой и некоторой растерянностью произнес Егор Крид, который осознал свой промах.

Фанаты возмутились отсутствием элементарных знаний. Они предположили, что их кумир перенервничал и растерялся, поэтому сразу не смог взять нужный темп. Хейтеры тоже не остались в стороне и освистали рэпера.

Стоит отметить, что в 2024 году, у Егора Крида диагностировали проблемы со здоровьем, а именно гипоксию, вызванную нарушением кровоснабжения головного мозга. Медики связывают это состояние с возможным остеохондрозом. Впрочем, возможно, данная оплошность на шоу стала просто досадным недоразумением.

К чести певца, несмотря на этот конфуз, он сумел частично реабилитироваться, ответив верно на несколько других, возможно, менее сложных вопросов. Например, он без запинки дал правильный ответ на шуточную загадку о том в каком месяце всегда 28 дней. Крид уверенно заявил, что в каждом.

Напомним, ранее Крид пожаловался фанатам на то, что его концерт в Белоруссии отменили. Певец планировал выступить на местном стадионе "Динамо" перед тридцатитысячной публикой. Он выразил недоумение этим фактом и предположил, что запрет произошел на каком-то правительственном уровне.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 12:30
Егор Крид. Фото: Youtube / @gaz_live
Youtube.com / @Litvin_Misha_11• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто из российских звезд обзавелся недвижимостью в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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