"С вами готова выпить": Бузова пришла к Бабкиной с бутылкой коньяка после скандала с Губерниевым

Ольга Бузова стала ведущей юбилейного вечера Надежды Бабкиной в театре "Русская песня". Они даже спели дуэтом хит Made in Russia! На праздник звезда "Дома-2" пришла не с пустыми руками.

"Открывать ее юбилейный концерт, стоять с ней на одной сцене, представлять легендарных артистов, да еще и спеть вместе мою песню – это просто подарок для меня, словно бы в день рождения или на 8 марта, – говорит Бузова. – Я о таком даже не могла мечтать! Хотя кто, если не легендарная Надежда Георгиевна, может составить мне компанию на сцене! Как мы плясали на сцене – дай Бог нам всем так выглядеть в 75 лет! Сколько внимания она уделяет всему, как лично за всем следит – как же мне это знакомо! (смеется).

В подарок имениннице Ольга Бузова принесла роскошную корзину цветов. И не только.

"В этой стране знают все, что я не пью коньяк, – сказала Бузова. – Но для меня вы ассоциируетесь именно с этим напитком – выдержанным, легендарным, стойким и чуть-чуть с перчинкой. С вами готова выпить!"

Напомним, пять лет назад во время эфира комментатор Дмитрий Губерниев поддел Ольгу Бузову цитатой из "Карлсона": "Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте – да или нет?" Телеведущая тогда расплакалась: "Как не стыдно?! Так нельзя! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя! Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина!" – "Нет, не перестали..." – не унимался Губерниев.