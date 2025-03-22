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Суббота 22 марта

16:43Озвучено убедительное доказательство скорого развода Меган Маркл и принца Гарри 16:08"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной 14:37Милявская сделала заявление о своем провале: Надеюсь, не будет никаких драк 12:14Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами 12:09Срочно: в возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина 10:06У вышедшей на сцену в странно состоянии Глюкозы потребовали вернуть деньги зрителям 06:42Открылась неожиданная правда о знакомстве Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой 03:02Певица Нюша сделала важное признание об опозорившемся Егоре Криде 00:37Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки 22:21Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь 21:35Вымотанная Бузова пошла на отчаянный шаг из-за ухудшения здоровья 19:33Беременная Заворотнюк сделала заявление о поле будущего ребенка: Это не секрет 17:58Для поминок по отцу Филипп Киркоров снял один из самых дорогих ресторанов Москвы 17:17Подведены итоги Московской недели моды 16:55Бедрос Киркоров перед смертью передал сыну крайне ценный для семьи предмет 16:02Молодые режиссеры получат единую линию развития от "ЦДР" до "Ленкома" – Панков 15:48Экскурсовод Крамская: Надеюсь, что "Ударник" станет одной из точек турмаршрутов 14:59Поклонников шокировала стоимость места на кладбище, где похоронят Бедроса Киркорова 14:44Черный от горя Киркорова расплакался у гроба отца 14:34Эксперты засомневались в адекватности Долиной, продавшей квартиру мошенникам 12:51Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию 11:41В столице продолжается возрождение памятников в стиле конструктивизма 11:36Певица Валерия отправила в нокаут амбициозного Иосифа Пригожина 10:27Что скрывает жена Цекало? Тревожные фото всплыли в Сети 09:51Молодая жена Петросяна шокировала подписчиков заявлением о расставании: Такова жизнь 09:09Седокова взбесила грустным видом в метро: Опять пиарится на трагедии 06:35Утечка данных: как защитить себя от мошенничества с кредитами 03:13Звезда группы "Руки вверх" Сергей Жуков ввязался в уголовное дело 00:32Лера Кудрявцева шокировала подписчиков своего Telegram-канала 22:22Озвучены сенсационные данные о вокальных способностях Пугачевой: Петь ей уже нечем 21:4247-летняя Чехова сообщила о готовности стать мамой: В любом возрасте можно рожать 20:03Россияне забили тревогу из-за пропажи Самойловой: Разводится с Джиганом? 19:02Реставратор Дудниченко отметил важность восстановления легендарного "Ударника" 17:53Алсу сделала заявление о романе с известным актером после развода: Примерный семьянин 16:27Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось 15:41Стало известно о новом повороте в публичных разборках Киркорова и Успенской 14:29Состоящий в отношениях Тимати засветился с известной разлучницей на модном курорте 14:13"Мама, тебе хана": сын Собчак пригрозил ей "расправой" 13:43Стало известно, где и когда похоронят отца Филиппа Киркорова 12:30"Это очень жестко": Егор Крид опозорился, отвечая на вопрос для школьников 11:26"С вами готова выпить": Бузова пришла к Бабкиной с бутылкой коньяка после скандала с Губерниевым 10:03Смерть Бедроса Киркорова обернулась громким скандалом 09:22Ставший жертвой мошенников Максим Галкин* сделал громкое заявление 08:33Юрий Лоза заговорил на интимную тему: Даже у нашего охранника больше 06:02Сотрудник салона связи задержан за "слив" личных данных певца SHAMAN 03:29Принц Уильям не на шутку разозлился на Меган Маркл из-за матери 00:42Появились удивительные подробности смерти Бедроса Киркорова: знал заранее 22:01Данные о наследстве покойного Киркорова повергли в шок: Нечего было оставлять 21:39С сыном Чеховой приключился ужасный инцидент: Все очень переволновались 21:11Меган Маркл уличили в гнусном обмане: Тяга ко лжи даже в мелочах
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"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной

"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной
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Не стало звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной. Уход актрисы был очень тяжелом.

Причиной смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии, от которого она лечилась уже 10 лет. Последние месяцы актриса стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели.

"Бедная, воистину отмучилась, – сообщил друг покойной актер Стас Садальский. – Весила уже 30 килограммов, счет шел на часы".

С легендарной артисткой простятся 25 марта в Театре Российской Армии, где она служила с 1964 года. Стас Садальский высказал предположение о месте захоронения Ларисы Голубкиной: "К Андрею, наверное (к ее супругу актеру Андрею Миронову, который умер в 1987 году и был похоронен на 40-м участке Ваганьковского кладбища – Прим. ред.). Хотя ее мама похоронена тоже на Ваганьково, она маму очень любила, всегда шла на две могилы – сначала к Андрею, потом к маме – она совсем рядом со входом на кладбище".

Напомним, рак крови, от которого умерла актриса, это злокачественное заболевание, при котором в кровь поступает большое количество аномальных лейкоцитов.

Шоу-бизнес в Telegram

22 марта 2025, 16:08
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Особую страсть Мария Голубкина питает к лошадям.
Актриса называет себя "профессиональным любителем".
Мария Голубкина весьма эффектная женщина.
Актриса умеет вкусно готовить.
Мария не боится быть некрасивой в кадре.
Мария Голубкина с дочерью Анастасией Фоменко.
Голубкина пробует ягоды из рук радиоведущей Маргариты Митрофановой.
Голубкина очень естественна в жизни и непосредственна.

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