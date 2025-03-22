"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной

Причиной смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии, от которого она лечилась уже 10 лет. Последние месяцы актриса стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели.
"Бедная, воистину отмучилась, – сообщил друг покойной актер Стас Садальский. – Весила уже 30 килограммов, счет шел на часы".
С легендарной артисткой простятся 25 марта в Театре Российской Армии, где она служила с 1964 года. Стас Садальский высказал предположение о месте захоронения Ларисы Голубкиной: "К Андрею, наверное (к ее супругу актеру Андрею Миронову, который умер в 1987 году и был похоронен на 40-м участке Ваганьковского кладбища – Прим. ред.). Хотя ее мама похоронена тоже на Ваганьково, она маму очень любила, всегда шла на две могилы – сначала к Андрею, потом к маме – она совсем рядом со входом на кладбище".
Напомним, рак крови, от которого умерла актриса, это злокачественное заболевание, при котором в кровь поступает большое количество аномальных лейкоцитов.