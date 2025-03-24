Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год

Как получить бронзовый оттенок кожи? Об этом рассказала Юлианна Винер – бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.

Медийные личности много времени уделяют уходу за кожей, так как знают, что тон кожи может либо подчеркнуть достоинства внешности, либо выделить недостатки. Бронзовый или золотистый загар делают фигуру визуально стройнее, скрывают несовершенства кожи. Так уж сложилось, что загар до сих пор ассоциируется с успешностью, поэтому звезд с бледной фарфоровой кожей можно пересчитать по пальцам.

Кто из звезд загорает круглый год?

Ким Кардашьян – business woman, мать 4-х детей и звезда соцсетей. Ее эффектная внешность – это комбинация природных данных и тщательного профессионального ухода за телом. В одном из своих видео Ким Кардашьян показала собственный солярий, которым она пользуется не только для поддержания нужного тона кожи, но и для снятия обострений псориаза на ноге.

Джессика Альба – актриса, над внешностью которой не властно время. Джессика Альба с удовольствием делится в соцсетях фотографиями с пляжей мира, однако чаще для золотистого тона кожи использует не солнце, а солярий и автозагар.

Пэрис Хилтон обожает быть загорелой настолько, что даже выпустила собственную линейку средств для загара. Сама она для придания коже бронзового оттенка использует автозагар и солярий.

Кристина Агилера вошла в топ звезд, которые тратят на загар в солярии целое состояние. Кристина Агилера уже много лет является фанаткой шоколадного оттенка кожи и использует для его поддержания любые средства: солнце, солярий и автозагар.

Джессика Симпсон, знаменитая американская певица и красавица-блондинка, является поклонницей нежного золотистого цвета кожи. В сети периодически появляются фото ее обнаженного тела на пляжах. Джессика Симпсон, кроме солнечных ванн, использует также моментальный загар и солярий. Известны также ее эксперименты с автозагаром.

Памела Андерсон – известная поклонница загара. Она пропагандирует красоту бронзовой кожи с 2017 года, когда вышел фильм "Спасателей Малибу". Однако Памела всегда помнит о защите кожи. Она даже снималась в рекламе средств для загара. Сейчас Памела Андерсон чаще использует автозагар, чем лежит под палящим солнцем.

Почему звезды чаще выбирают солярий?

Солярий – более безопасный, чем солнце, способ загара. Современные солярии имеют такой спектр излучения, в котором нет самых вредоносных лучей. Загар получается ровным и стойким. К тому же воздействие на кожу в солярии строго дозировано.

Солярием можно пользоваться круглый год.

Косметика для загара в солярии

Крема для загара в солярии принципиально отличаются от солнцезащитных кремов. Их задача – ускорить выработку меланина кожей и тем самым сократить время загара.

Современные профессиональные средства для активации загара включают бронзаторы, которые быстро придают коже нужный оттенок. В зависимости от средства, вы можете получить как нежный медовый тон кожи, так и насыщенный шоколадный.

Современная косметика для загара содержит растительные компоненты, ухаживающие за кожей. Кожа становится увлажненной, бархатистой. Компоненты-антиоксиданты защищают клетки от окисления, а экстракты растений поддерживают молодость кожи.

Как еще можно усилить загар?

Индустрия загара не стоит на месте. Совершенствуются не только косметические средства, но и сами солярии.

В инновационных установках используются:

Рубиновые светодиоды, которые активируют восстановительные процессы в коже и способствуют выработке коллагена;

Особые фильтры и система отражателей для комфортного загара лица и зоны декольте;

Инфракрасное излучение, которое ускоряет выработку меланина;

Система X-tra Tan для равномерного загара плеч;

Освежающий водяной туман для более комфортного загара;

Ароматизация воздуха в солярии и другие.

Косметика для соляриев тоже не стоит на месте. К примеру, уже появились коктейли для загара. В их состав входят витамины и меланин. Коктейли не только усиливают действие кремов-активаторов загара, но и являются самостоятельными средствами, позволяющими получить бронзовый оттенок кожи.

Чтобы загар был безопасным и красивым, необходимо учитывать фототип своей кожи и ее состояние. Использовать инновационные ухаживающие средства, гарантирующие защиту, увлажнение кожи и закрепление полученного тона надолго. Тогда ваша кожа будет ничуть не хуже, чем у загорелых знаменитостей.