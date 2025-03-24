Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага

Михаил Ефремов ожидает решения суда по вопросу досрочного освобождения. Заключенный отбывает срок из-за своей вины в трагическом ДТП, произошедшем в 2020 году.

На заседании Ефремов сделал два значимых заявления, которые могут повлиять на решение суда. Он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

В ходе заседания актер выразил глубокое раскаяние за свои действия и осознал последствия своего поступка.

"Я искренне раскаиваюсь в совершенном мной преступлении. Еще раз приношу глубочайшие соболезнования потерпевшим и прошу их простить меня", — сказал он.

Ефремов назвал алкоголь своим главным врагом, который привел его к этой трагедии. Он отметил, что осознание своих ошибок стало важным шагом на пути к исправлению.

Актер также рассказал о том, как провел время в колонии. По его словам, годы заключения не прошли даром: он научился шить и работать с деревом, а также принимал участие в различных мероприятиях, включая КВН. Ефремов подчеркнул, что его опыт в тюрьме помог ему переосмыслить свою жизнь и приоритеты. "Я встал с головы на ноги и черное для меня больше никогда не будет белым", — добавил он.

Кроме того, Ефремов заверил суд, что после освобождения сосредоточится на своей карьере и вернется к любимой профессии. Он отметил, что сильно соскучился по актерскому делу и готов работать над новыми проектами. Однако артист также подчеркнул, что больше никогда не сядет за руль, осознав всю серьезность последствий своих действий.

ДТП, в котором был замешан Ефремов, произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Михаила Захарова, который впоследствии скончался от полученных травм. Суд приговорил Ефремова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.