"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл

Известный журналист и бывший главный редактор Vanity Fair резко высказался о Меган Маркл.

Грейдон Картер утверждает, что она "теряет связь с реальностью". В интервью для New York Post близкий друг принцессы Дианы поделился своим мнением о том, как бы та отреагировала на нынешние события в жизни принца Гарри.

По словам Картера, Леди Ди была бы глубоко опечалена тем, как ее сын отдалился от своей семьи, особенно от брата Уильяма и отца. Картера удивляет, что после женитьбы на Меган принц Гарри фактически разорвал все связи с королевской семьей.

Он отметил, что Диана всегда придавала большое значение семейным узам и поддерживала бы стремление своих детей к гармонии. "Я думаю, она бы очень горевала из-за того, что ее сына вот так надолго оторвали от семьи", – сказал он.

Касаясь своего опыта работы с Меган Маркл, Картер вспомнил, как однажды она стала героиней обложки Vanity Fair. Он признался, что на тот момент не знал о ее карьере и не был знаком с сериалом "Форс-мажоры", в котором она снималась. Однако, узнав о ее романе с Гарри, он согласился на публикацию. В ходе интервью Меган выразила недовольство тем, что большинство вопросов касались ее мужа. "Извините, это все будет о принце Гарри? Потому что я думала, мы будем говорить о моих благотворительных организациях и моей филантропии", – заметила она.

"Эта женщина теряет связь с реальностью", — прокомментировал этот случай Картер. Его критика касается не только личных амбиций Маркл, но и ее восприятия ситуации в целом. С момента переезда в США в 2020 году Гарри и Меган стали резидентами страны и начали открыто высказываться о своих проблемах с королевской семьей. Их резкие заявления и скандальные мемуары лишь усугубили отношения с родственниками.