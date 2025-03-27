Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака

Ушел из жизни известный актер Алексей Веселкин. Трагическая новость облетела страну, вызвав горечь и печаль среди его коллег и поклонников.

Алексею было 63 года. По данным телеграм-канала "Shot", причиной смерти стала онкология, от которой он страдал долгие годы.

Сообщение о смерти Веселкина поступило от его товарищей по Российскому академическому молодежному театру (РАМТ), где он работал с 1983 года, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина.

За свои 42 года на сцене актер успел сыграть более 60 ролей, каждая из которых оставила незабываемый след в сердцах зрителей. Его творчество охватывало широкий спектр персонажей — от Фамусова в классическом произведении "Горе от ума" до Эраста Фандорина в дилогии"Инь и Ян". Каждая работа Веселкина становилась ярким событием, демонстрируя его удивительный талант и харизму.

Алексей Веселкин был не только выдающимся театральным актером, но и заметной фигурой в мире кино. На его счету более 30 ролей в различных фильмах и сериалах, таких как "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "FM и ребята". В дополнение к актерской карьере он также вел популярную программу "Царь горы", которая завоевала сердца зрителей своей оригинальностью и искренностью.