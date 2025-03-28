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Пятница 28 марта

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Обладательница "Грэмми" и "Оскара" Билли Айлиш сняла видео под российский хит "Гламур"

Обладательница "Грэмми" и "Оскара" Билли Айлиш сняла видео под российский хит "Гламур"
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В Сети активно обсуждается новое видео Билли Айлиш, которое она сняла под популярный российский трек "Гламур".

23-летняя певица вместе с известной блогершей Квен Блэквелл решила порадовать своих поклонников, выбрав для своего ролика хит, который исполняют российские артисты Nkeeei, Uniqe и Артем Шиловец. Видео мгновенно стало вирусным после его публикации в соцсетях, где пользователи начали активно делиться им и комментировать.

Композиция "Гламур" уже успела завоевать популярность в социальных сетях летом 2024 года, но благодаря Билли Айлиш она получила новую волну внимания и интереса. Под видео можно увидеть множество комментариев, где подписчики восхитились выбором трека. Юзеры принялись шутить о том, что певица может скоро заговорить на русском языке, отмечает женский журнал Клео.ру.

Билли Айлиш. Фото: соцсети

Стоит отметить, что этот случай не является единичным. В последние годы хиты российских исполнителей все чаще пробиваются на мировую сцену. Например, песня "Мой мармеладный" Кати Лель стала настоящим международным мемом, а трек Sigma Boy сумел попасть в чарт Billboard.

На счету Билли Айлиш уже девять премий "Грэмми", два "Оскара", два "Золотых глобуса" и двадцать рекордов Книги Гиннесса. Она стала лишь второй в истории, кто смог забрать все главные награды на "Грэмми" за один год.

Шоу-бизнес в Telegram

28 марта 2025, 15:24
Билли Айлиш. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

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