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Пятница 28 марта

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50-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз

50-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз
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Певица Катя Лель поделилась своими планами на будущее. Певица намерена стать мамой во второй раз.

В эфире программы "ШБ-ШОУ" артистка рассказала о своем решении заморозить яйцеклетку. В свои 50 лет Катя не теряет надежды на новую любовь и возможность расширить свою семью.

У исполнительницы уже есть дочь Эмилия, родившаяся в 2009 году, но певица не исключает, что в ее жизни могут появиться и другие дети. После скандального развода с супругом артистка пережила непростой период, однако это не остановило ее от мечты о материнстве.

Катя Лель. Фото: Феликс Грозданов

Она уверена, что в будущем встретит мужчину, с которым сможет построить крепкие отношения и создать семью. Интересно, что Лель не боится разницы в возрасте и предполагает, что ее будущий партнер может быть на 15 лет моложе.

"Я заморозила яйцеклетку, и если захочу снова стать мамой, рожу. Думаю, скоро настанут времена, когда женщины до 65 лет смогут рожать", – с уверенностью заявила она.

Сейчас Катя Лель активно занимается своей карьерой и творчеством. Стоит отметить, что она сделала выбор в пользу независимости, отказавшись от приглашения в популярную группу "Блестящие", которая в свое время стала одной из первых женских музыкальных групп в России.

Шоу-бизнес в Telegram

29 марта 2025, 00:14
Катя Лель. Фото: Феликс Грозданов
ШБ-Шоу✓ Надежный источник

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