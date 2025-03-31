Изменившаяся до неузнаваемости Загитова всполошила россиян

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вызвала переполох своим новым образом.

На этот раз спортсменка решилась на кардинальные изменения в своей внешности, покрасив волосы в яркий фиолетовый цвет. Это преображение она продемонстрировала в своих социальных сетях, где сразу же вызвало бурные обсуждения среди подписчиков.

Поклонники Загитовой разделились на два лагеря: одни восхищались смелым выбором, другие же выражали недовольство. Интересно, что среди комментариев нашлись и те, кто предположил, что Алина на самом деле не красила волосы, а просто надела парик. Это добавило еще больше интриги к ее новому образу.

Сама Алина пока не комментировала свою новую прическу в подробностях. В мире фигурного катания спортсменка всегда выделялась не только своим талантом, но и индивидуальностью.

Стоит отметить, что в феврале одна из самых известных фигуристок России прошла через процедуру, которая вызвала много обсуждений среди ее поклонников. Спортсменка приняла решение уменьшить губы, растворив филлеры, которые ранее были введены косметологом.

Такое решение стало ответом на критику, которая часто звучала в адрес спортсменки из-за ее изменившейся внешности. Стоит отметить, что первые дни после процедуры были непростыми для Алины. Ей пришлось скрывать лицо от посторонних глаз из-за отеков и синяков, возникших после вмешательства.