С сына Нагиева взыскали крупную сумму после заявления актера о внебрачном наследнике

Сын известного телеведущего Дмитрия Нагиева разрешил ситуацию с задолженностью по аренде земельного участка в Санкт-Петербурге.

Как стало известно из материала "Фонтанки", долг был погашен, и благодаря этому Кирилл избежал судебного наказания. Вопрос о задолженности рассматривался в Сестрорецком районном суде, куда Комитет имущественных отношений Петербурга подал иск к молодому актеру.

Согласно материалам дела, Кирилл Нагиев не выполнил условия аренды и не выплатил 84 434 рубля, что привело к начислению пени и увеличению общей суммы долга до 92 675 рублей 13 копеек. Истец настаивал на взыскании этой суммы, включая пени за каждый день просрочки.

Однако на судебном заседании Кирилл представил доказательства о полном погашении долга, что стало основанием для отказа в удовлетворении иска. Информация о том, что у него нет задолженностей, была подтверждена.

Кирилл Нагиев выбрал путь актера, последовав примеру своего знаменитого отца. Он успел зарекомендовать себя в таких проектах, как "Интерны", "Холоп", "Текст" и "Папины дочки". Его карьера активно развивается по сей день.

Ранее в свежем интервью Дмитрий Нагиев поделился неожиданной новостью о своем втором сыне, который родился вне брака. Известно, что парню всего 16 лет, и он увлекается авторским кино. Заявление артиста стало настоящей сенсацией для поклонников, ведь о втором сыне долгое время не было никакой конкретной информации, а лишь слухи и домыслы.