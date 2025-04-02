Блогер Марии Погребняк сделала сенсационное заявление

Мария Погребняк воспитывает четверых детей.

Эпатажная блогерша и светская львица Мария Погребняк не оставила равнодушными своих поклонников, сделав сенсационное заявление о своей готовности примерить на себя роль молодой бабушки в возрасте 36 лет. Эта новость прозвучала из уст самой Марии в беседе с журналистами, после того как ее старший сын, Артем, от известного футболиста Павла Погребняка, огорошил ее неожиданным сообщением.

Восемнадцатилетний Артем, первенец Марии, заинтриговал мать коротким, но многообещающим СМС. Он предложил встретиться, бросив вскользь фразу, что, возможно, ей стоит приготовиться стать бабушкой. Как выяснилось позже, этот таинственный намек оказался всего лишь безобидной первоапрельской шуткой.Однако Мария, не распознав подвоха, призналась, что слова сына повергли ее в настоящий шок.

В интервью блогерша откровенно рассказала о своей реакции на шутку сына. Она описала, что в первые секунды после прочтения сообщения ее охватил ступор, ее бросило в жар, в глазах замелькали "мушки", и, по ее словам, разум словно отключился. Затем, немного придя в себя, Мария начала размышлять, как такое могло случиться, ведь, насколько ей известно, у Артема нет девушки, или, возможно, он просто не спешил знакомить ее с избранницей. Блогерша призналась, что совершенно выпустила из головы дату – 1 апреля – и в тот момент единственным ее желанием было взглянуть сыну в глаза, чтобы понять, не скрывает ли он чего-то важного.

К счастью для Марии, Артем не стал долго играть на нервах матери и тут же раскрыл карты, признавшись, что его сообщение было всего лишь розыгрышем ко Дню смеха. К искреннему удивлению юноши, реакция Марии оказалась неожиданной – вместо облегчения она почувствовала легкое разочарование, узнав, что тревожные вестиоказались шуткой. В том же интервью блогерша с энтузиазмом подтвердила, что на самом деле она уже давно внутренне готова к роли бабушки.

Размышляя о вопросах раннего родительства, Мария Погребняк выразила либеральную точку зрения, заявив, что считает любой возраст после достижения совершеннолетия подходящим для рождения детей. Она поделилась личным опытом, вспомнив, что сама стала матерью впервые, едва отпраздновав 19-летие, и с благодарностью отметила поддержку и помощь своих родителей, а также любовь и заботу со стороны мужа.

Блогерша заверила, что если ее собственные дети решат последовать ее примеру и стать родителями в юном возрасте, она всегда будет рядом, обещая поддержку и помощь в уходе за внуками: от кормления и купания до радостных хлопот по выходным. Мария заключила с теплотой, что будет искренне счастлива появлению внуков, так как уверена, что чем больше детей в семье, тем богаче и радостнее жизнь.

Напомним, что Мария Погребняк совсем недавно сама вновь ощутила радость материнства, родив 5 сентября долгожданного сына своему второму супругу, бизнесмену Игорю Головинскому. Кроме того, у нее уже есть трое сыновей от предыдущего брака с известным футболистом Павлом Погребняком – Артем, Павел и Алексей.

Как известно, Мария и Павел приняли решение о разводе в сентябре 2023 года, после 17 лет совместного пути. В своем интервью Мария открыто призналась, что причиной расставания стало угасание романтических чувств между ними. При этом важно отметить, что бывшие супруги сумели сохранить теплые и дружеские отношения.

