Алексей Панин* столкнулся с долгами в России

Алексей Панин* заочно осужден российским законодательством.

Скандально известный актер, Алексей Панин*, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов, а также признанный иностранным агентом, столкнулся с финансовыми долгами на бывшей родине. По решению суда он обязан выплатить 167 тысяч рублей долга по кредитной карте, оформленной на его умершую мать. Об этом стало известно из документов, предоставленных СМИ.

Согласно материалам дела, Татьяна Власова, мать Алексея Панина*, оформила кредитную карту в банке в августе 2019 года. Лимит по карте составлял 170 тысяч рублей. В 2021 году Татьяна Власова тяжело заболела коронавирусной инфекцией. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

В связи с тем, что Алексей Панин* является единственным наследником первой очереди, банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности именно с него. Российское законодательство предусматривает переход не только активов, но и долговых обязательств умершего к его наследникам в пределах стоимости наследственного имущества.

Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение в пользу банка. Алексей Панин* обязан выплатить полную сумму долга по кредитной карте в размере 167 тысяч рублей, а также понести судебные расходы, включая оплату государственной пошлины в размере 4,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что финансовые проблемы – не единственные трудности, с которыми столкнулся актер. В сентябре 2024 года Алексей Панин* был заочно признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма). Уголовное дело было возбуждено из-за ряда публикаций в его Telegram-канале, которые, по мнению следствия, содержали признаки оправдания террористической деятельности. Суд заочно приговорил Панина*, который в настоящее время находится за пределами России, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-сайты в течение трех лет после освобождения.

Таким образом, актер Алексей Панин*, находящийся за границей и имеющий ряд проблем с российским законодательством, теперь столкнулся еще и с необходимостью погашения долга по кредитной карте своей покойной матери.