Свежее фото Адриано Челентано довело поклонников до слез

Адриано Челентано находится на заслуженном отдыхе.



Поклонники легендарного Адриано Челентано были растроганы и плакали, увидев свежую фотографию своего кумира. 87-летний актер и певец, редко появляющийся на публике, предстал перед ними абсолютно седым и без части волос.

"Время никого не щадит", – написали в Сети.

Снимок, быстро распространившийся в социальных сетях, запечатлел Челентано сидящего за рулем ретро-автомобиля, погруженного в свои мысли. Фанаты были рады увидеть своего кумира, ведь в последние годы он ведет довольно уединенный образ жизни, предпочитая проводить время в кругу семьи в своем поместье недалеко от Милана.

Несмотря на прошедшие годы, в чертах этого пожилого человека все еще безошибочно угадывается тот самый Адриано Челентано – икона стиля, бунтарь и кумир миллионов, чей магнетизм когда-то покорил сердца зрителей по всему миру.

Адриано Челентано – итальянский певец, актер, кинорежиссер, композитор, общественный деятель и телеведущий. Родился 6 января 1938 года в Милане. Его карьера началась в конце 1950-х годов, и он быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю исполнения, сочетающему рок-н-ролл, шансон и итальянскую народную музыку. Харизматичный и энергичный, Челентано стал одним из самых ярких представителей итальянской эстрады и кинематографа.

Он снялся в десятках фильмов, многие из которых стали культовыми, включая комедии "Укрощение строптивого", "Бинго Бонго", "Безумно влюбленный" и многие другие. Его музыкальная карьера также была чрезвычайно успешной, он выпустил множество альбомов, ставших хитами по всему миру, в том числе песни "Azzurro", "Confessa", "Il ragazzo della via Gluck" и другие.

Челентано всегда отличался яркой индивидуальностью, острым умом и смелыми высказываниями, что делало его не только артистом, но и значимой общественной фигурой в Италии. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор остается символом итальянского стиля, таланта и неувядающей энергии. Сейчас актер наслаждается заслуженным отдыхом, посвящая время общению с женой Клаудией Мори, детьми и внуками.

