Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

15 марта 2019 года из жизни скоропостижно ушла Юлия Началова. А 15 марта 2026-го, в шестую годовщину памяти певицы, друг и коллега Александр Панайотов раскрыл главную ее тайну.

За кулисами концерта лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге Александр Панайотов назвал имена артистов, которых он считает легендами – это Алла Пугачева, Лариса Долина, Юлия Началова...

Раскрыл он и главную тайну умершей шесть лет назад исполнительницы хита "Герой не моего романа". "Она первая, кто запела в нашей стране в жанре соул ( жанр популярной музыки афро-американского происхождения, возникший в южных штатах США в 1950-е годы на основе ритм-энд-блюза – Прим. ред.), кто делал мелизмы (различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии – Прим. ред.), – говорит Панайотов. – На ней училось и наше поколение, и те, кто пришел за нами".

Панайотов до сих пор хранит все голосовые послания от Началовой в сервисе обмена мгновенными сообщениями. И часто их переслушивает.

"Я не могу до сих пор понять и принять, что ее нет, – вздыхает певец. – Мне не хватает ее смеха и света".

Панайотов рассказал, что сегодня поддерживает отношения с дочерью покойной Юлии Началовой – 18-летней Верой Алдониной. "Она – потрясающая девочка, которая замечательно учится, – говорит музыкант. – Вера поет, не исключено, что вскоре мы запишем дуэт на песню, которую я уже пишу. Просто пообещал это ей однажды, и теперь надо выполнить. Мы уже исполняли с ней в дуэте композицию "Формула любви", которую когда-то пели с ее мамой. Юля была бы рада".