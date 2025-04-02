Пресняков начал ремонт в подмосковной даче Пугачевой

Вся недвижимость Пугачевой не пользуется спросом среди российских покупателей.

Стало известно, что внук легендарной певицы Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, начал ремонт в подмосковной даче. Он уже провел масштабные работы по обновлению загородной дачи своей звездной бабушки, расположенной в престижном районе Подмосковья, на берегу живописного Истринского водохранилища. По информации СМИ, этот шаг предпринят с целью ускорить процесс продажи элитной недвижимости, которая уже некоторое время не может найти своего покупателя.

Риелторы, занимающиеся продажей объекта, официально зарегистрированного на Никиту Преснякова, констатируют неожиданно низкий интерес к роскошной усадьбе. Потенциальных покупателей, по их словам, отпугивает не только неоднозначная общественная репутация знаменитой владелицы, но и отсутствие привычной для многих городской централизованной канализационной системы. Вместо нее на территории усадьбы установлен современный, но все же автономный септик, что для некоторых представляется менее комфортным вариантом.

Ранее предпринимались попытки сдать это загородное поместье в аренду за внушительную сумму в 2 миллиона рублей в месяц. Однако, несмотря на престижное расположение и просторные площади, желающих снять дачу за такую цену не нашлось.

В марте 2025 года особняк площадью внушительных 760 квадратных метров вновь появился на рынке недвижимости с ценником в 152 миллиона рублей. Перед повторным выставлением на продажу в доме был проведен косметический ремонт, затронувший напольные покрытия, лестничные марши и внутреннюю отделку стен. Целью ремонта, очевидно, стало устранение возможных недостатков и придание объекту более товарного вида.

На данный момент в усадьбе на постоянной основе проживает смотрительница, заботящаяся о порядке и сохранности имущества. Для будущих владельцев предусмотрена возможность сохранить этого ценного сотрудника: за разумную плату в 90 тысяч рублей в месяц домработница готова взять на себя обязанности по ведению домашнего хозяйства, включая стирку и приготовление пищи. Таким образом, потенциальный покупатель получает не только престижную недвижимость, но и готовое решение для комфортного быта.

