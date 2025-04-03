Эксперты приняли решение о судьбе сына Прилучного и Муцениеце: С кем будет жить Тимофей?

Вопрос о том, с кем из родителей останется жить Тимофей Прилучный, близится к своему разрешению. Эксперты, назначенные судом, уже сделали свои выводы, и осталось лишь провести несколько заседаний для окончательного решения.

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в 2020 году ситуация вокруг их детей, Тимофея и Мии, стала довольно сложной. Первоначально дети оставались с матерью, а Павел обеспечивал их финансовую поддержку, выплачивая алименты и проводя время с детьми по выходным.

Однако после того, как Павел женился на Зепюр Брутян, отношения между бывшими супругами ухудшились. Конфликты начались не только из-за воспитания детей, но и из-за финансовых вопросов.

Агата подала в суд на увеличение алиментов, и суд встал на ее сторону, что привело к значительному увеличению выплат. В это время Тимофей уже принял решение жить с отцом, что стало возможным благодаря согласию Агаты на его переезд.

Тем не менее, когда речь зашла о юридическом оформлении этого решения, актриса отказалась подписать необходимые документы. Это стало причиной длительного судебного разбирательства, в ходе которого эксперты исследовали отношения Тимофея с обоими родителями. Важным аспектом экспертизы было выяснение того, с кем ребенку будет лучше жить.

Специалисты провели глубокий анализ жизни подростка и его эмоционального состояния. Результаты экспертизы уже известны сторонам, и адвокат Павла подтвердила, что мнение Тимофея было учтено. "Мнение ребенка нашло свое подтверждение как рациональное и независимое", — отметила она.

Судебное заседание, на котором будет оглашено окончательное решение, назначено на 24 апреля. Учитывая желание Тимофея остаться с отцом и положительные результаты экспертизы, можно предположить, что решение будет принято в пользу Павла Прилучного.