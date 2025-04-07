Оставшаяся без концертов Орбакайте запела в подземке Нью-Йорка

Кристина Орбакайте сменила концертные площадки Кремля на американское метро.

Кажется, жизнь в эмиграции вносит свои коррективы в карьеру даже самых именитых артистов. Кристина Орбакайте, некогда собиравшая полные залы в России, включая престижные площадки Кремля, теперь, похоже, осваивает новые, весьма неожиданные сцены.

Певица, переехавшая в США, поделилась в социальных сетях видео, на котором исполняет свой давний хит "Перелетная птица" прямо в вагоне нью-йоркского метро. На опубликованных кадрах Орбакайте предстает в непривычном амплуа уличного музыканта. Прогуливаясь по вагону, она эмоционально исполняет знакомые многим строки, окруженная удивленными и, вероятно, заинтересовавшимися пассажирами.

По словам самой артистки, этот спонтанный перформанс стал ее способом поддержать поклонников и присоединиться к популярному в интернете тренду, где "Перелетную птицу" поют в самых разных общественных местах.

Впрочем, за внешней легкостью и желанием "быть ближе к народу" может скрываться и более прагматичная причина смены концертных площадок. Известно, что после эмиграции в США в 2022 году, Кристина Орбакайте столкнулась с определенными трудностями в организации выступлений в России. Несмотря на периодические возвращения на родину, гастрольный тур певицы по городам России в марте 2024 года был фактически сорван, ограничившись лишь концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые, как заявила сама артистка, стали последними для нее в стране. Вскоре после этого Орбакайте анонсировала европейский тур на весну и лето 2025 года, что подчеркивает изменение вектора ее концертной деятельности.