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Понедельник 7 апреля

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Занедужившая Анна Семенович поразила публику в Сети: Дико болит

Занедужившая Анна Семенович поразила публику в Сети: Дико болит
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Анна Семенович показала себя без макияжа.

Известная российская певица и экс-солистка популярной группы "Блестящие" Анна Семенович поделилась с подписчиками своего аккаунта соцсетей серией сторис, в которых предстала в естественном виде – без грамма макияжа. Причиной откровенности, которое поразило публику в Сети, стало недомогание артистки, о котором она также рассказала своим поклонникам.

На кадрах, опубликованных в социальной сети, Семенович позирует в стильной черной пижаме из атласной ткани с абстрактным белым узором. Волосы певицы аккуратно собраны в гладкий пучок, что еще больше подчеркивает отсутствие косметики на лице и позволяет рассмотреть ее натуральную красоту.

Анна призналась, что этот день стал для нее первым выходным за последние две недели напряженного графика. Однако, вместо долгожданного отдыха, ее настиг недуг.

"Мне кажется, я приболела", – поделилась Семенович с подписчиками. "Дико болит горло, насморк... Поем рыбный суп и буду сегодня лежать и лечиться".

Отметим, что публикация фотографий без макияжа вызвала положительную реакцию у поклонников певицы, которые оценили ее смелость и естественность. Ранее, в марте этого года, в сети уже обсуждали юношеские фотографии Семенович, восхищаясь ее неизменной привлекательностью с годами.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 18:04
Анна Семенович. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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