Олег Газманов не стал скрывать происхождение свежего шрама.

Юбилейный концерт Александра Буйнова в Кремлевском дворце собрал целый цветник отечественной эстрады. Однако внимание публики невольно было приковано к Олегу Газманову, появившемуся на мероприятии с заметным шрамом на лбу.

Народный артист России, известный своим энергичным образом и моложавым видом, приехал на концерт заранее. Но вместо привычного восхищения, появление Газманова вызвало у присутствующих настоящее замешательство и даже шок. Крупный шрам, расположившийся на важном для артистов месте – лице, а точнее – на лбу певца, бросался в глаза и не был скрыт даже усилиями гримеров.

"Господи, помилуй!" – невольно вырвалось у одной из зрительниц, описывая общее недоумение. Вопрос "Кто его так?" витал в воздухе, но артист не стал делать тайны из своего повреждения.

"Это свежий шрам," – подтвердил Олег Газманов в беседе с журналистами, тем самым развеяв слухи о возможном гриме или недоразумении.

Впрочем, подробности получения травмы певец раскрывать не стал, однако поспешил успокоить публику, заверив, что никакого криминала в случившемся нет. "Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так," – пояснил Газманов, добавив с иронией: "Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет."

Напомним, ранее стало известно, что с нового 2025-2026 учебного года школьники станут изучать творчество Олега Газманова на уроках музыки. Таким образом ученики 1-8 классов будут приобщаться к патриотической песни через современных исполнителей.

