Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет

Чернышев ежедневно ходит на могилу Заворотнюк Тесты Дочь Волочковой влезла в разборки с Николаевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Понедельник 7 апреля

16:24Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет 15:38Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом 15:08Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес? 14:53В "Мосбилете" назвали самые популярные театральные постановки столицы 14:01Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже 12:30Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире 10:55Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного 10:15Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 09:5639-летняя Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве 08:27Дочь умоляет любительницу острых ощущений Боню не идти на опасный для жизни риск 06:39В жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 03:28Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине 00:12Как бороться с синдромом хронической усталости? 16:32Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли 14:12Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР 12:39Тратящий миллионы в месяц на жизнь Сафронов сел на гречку: Времена непростые 10:24Дочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать 06:47Рязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк 03:21Дженнифер Энистон подогрела слухи о своем романе со звездой сериала "Игра престолов" 00:13Кейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 16:4166-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть 14:25Известный актер откровенно рассказал о тяготах работы с Нагиевым: Это закаливает 12:27Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР? 10:09Новым песням Пугачевой объявили бойкот: Не существует больше этой певицы 06:25Знаменитая сваха рассказала, почему Лепс и Киба вместе на самом деле 03:43Дмитрий Нагиев обучает эскортниц в Дубае личностному росту 00:35Поведение дочери Успенской снова вызывало осуждение поклонников 21:32Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды 21:16"Алло, привет": звезда "Фабрики звезд" представила главный трек весны 21:12Названа настоящая причина внезапного расставания Пересильд и Тройника 20:37Фигуристка Трусова рассекретила пол будущего ребенка 19:38Ефремов готовится потратить круглую сумму на лечение после выхода из колонии 19:29Фридом Финанс и Тимур Турлов удостоены престижных наград за развитие юношеского спорта 17:14Алсу после развода с Абрамовым подняла требования к мужчинам до небес: Удивить сложно 16:12"Состояние чудовищное": Собчак делает все возможное для спасения жизни российской звезды 14:42Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки 14:36В Дубне усовершенствовали наземный дрон для спецоперации 14:28Пластический хирург вынес вердикт фаворитке Пугачевой 13:46Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля 13:43Рестораторы Москвы прогнозируют рост посещаемости на 20% за счет летних веранд 12:02Анна Семенович вышла замуж: неожиданный поворот 11:22Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения 10:34Уставшая от Певцова Дроздова решила действовать радикально: Силком вытолкала 09:29Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию 08:47Невеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети 06:37Западные СМИ заговорили о разрыве принца Уильяма и Кейт Миддлтон 03:32Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка 00:09Свежее фото Адриано Челентано довело поклонников до слез 22:11Эксперты приняли решение о судьбе сына Прилучного и Муцениеце: С кем будет жить Тимофей? 21:21Пересильд официально объявила о расставании с Тройником и заговорила об изменах
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет

Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет

Олег Газманов не стал скрывать происхождение свежего шрама.

Юбилейный концерт Александра Буйнова в Кремлевском дворце собрал целый цветник отечественной эстрады. Однако внимание публики невольно было приковано к Олегу Газманову, появившемуся на мероприятии с заметным шрамом на лбу.

Народный артист России, известный своим энергичным образом и моложавым видом, приехал на концерт заранее. Но вместо привычного восхищения, появление Газманова вызвало у присутствующих настоящее замешательство и даже шок. Крупный шрам, расположившийся на важном для артистов месте – лице, а точнее – на лбу певца, бросался в глаза и не был скрыт даже усилиями гримеров.

"Господи, помилуй!" – невольно вырвалось у одной из зрительниц, описывая общее недоумение. Вопрос "Кто его так?" витал в воздухе, но артист не стал делать тайны из своего повреждения.

"Это свежий шрам," – подтвердил Олег Газманов в беседе с журналистами, тем самым развеяв слухи о возможном гриме или недоразумении.

Впрочем, подробности получения травмы певец раскрывать не стал, однако поспешил успокоить публику, заверив, что никакого криминала в случившемся нет. "Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так," – пояснил Газманов, добавив с иронией: "Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет."

Напомним, ранее стало известно, что с нового 2025-2026 учебного года школьники станут изучать творчество Олега Газманова на уроках музыки. Таким образом ученики 1-8 классов будут приобщаться к патриотической песни через современных исполнителей.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 16:24
Олег Газманов.
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников

Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото

Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом

Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом
Лев Лещенко серьезно болен. Легендарный Лев Лещенко не на шутку встревожил звездную тусовку, появившись на торжественном юбилее Александра Буйнова с зафиксированной рукой.

Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже

Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже
Профессор моды Надежда Коробцева в резкой манере выразила свое недоумение по поводу стиля Ксении Собчак. Несмотря на то, что журналистка предпочитает дорогие бренды, Коробцева уверена в том, что выбор одежды ведущей не соответствует современным модным стандартам.

Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире

Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире
Лука Сафронов-Затравкин поделился шокирующей историей о своей подпольной пластической операции, которая чуть не стоила ему жизни. В программе "Основано на реальных событиях" на НТВ cын известного художника Никаса Сафронова откровенно рассказал о том, как боролся с избыточным весом и какие риски он был готов пойти ради улучшения своей внешности.

Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного

Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного
2 апреля исполнилось 97 лет со дня рождения легендарного дрессировщика диких животных Вальтера Запашаного. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле циркового артиста на Троекуровском кладбище столицы. Вальтер Запашный ушел с манежа в семьдесят лет, но до конца дней руководил группой "Братья Запашные" и успел передать секреты мастерства своим детям Эдгару и Аскольду.

Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот

Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот
Народная артистка СССР Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом и младшими детьми уже три года живет за границей. У нее есть гражданство Израиля и Кипра, а в России за это время звезда появлялась официально лишь дважды. И теперь это стало для сбежавшей Примадонны большой проблемой. Официально в последний раз Алла Пугачева приезжала в Москву в 2023-м – в мае была на похоронах своего друга модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре решала какие-то вопросы с недвижимостью и записала несколько композиций на студии.

Выбор читателей

07/04ПндВ жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 06/04ВскДочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать 07/04ПндУехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 06/04ВскРязанова сообщила о ежедневном посещении Чернышевым могилы Заворотнюк 06/04ВскКейт Миддлтон и Принц Уильям покинули Великобританию после борьбы принцессы с раком 05/04Сбт66-летняя Мадонна решилась на рискованную процедуру омоложения: Отказывается стареть