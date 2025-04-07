Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже

Профессор моды Надежда Коробцева в резкой манере выразила свое недоумение по поводу стиля Ксении Собчак.

Несмотря на то, что журналистка предпочитает дорогие бренды, Коробцева уверена в том, что выбор одежды ведущей не соответствует современным модным стандартам. В частности, она считает, что стиль Ксении стал не просто эклектичным, а откровенно безвкусным.

Ксения Собчак известна своим уникальным подходом к моде, который сама определяет как "причудливый". Однако в новом образе, состоящем из винтажной рубашки и строгого костюма, эксперты увидели не гармонию, а набор случайных элементов. По мнению Коробцевой, Собчак подбирает наряды без должного внимания к своему имиджу и статусу общественного деятеля. Эксперт отметила, что многие образы телеведущей можно оценить низким баллом.

"Приходит мысль, что Ксения подбирает одежду и очки просто по настроению, не задумываясь об имидже, о необходимости достойно подать себя, свой статус общественного деятеля, телеведущей и умной женщины… За многие демонстрируемые ей образы я бы поставила Ксении тройки и двойки", — цитирует специалиста женский журнал Клео.ру.

Особое внимание профессор уделила цветовой гамме и фактурам. Ксения со своим светлым цветотипом зачастую выбирает оттенки и фасоны, которые делают ее менее выразительной. Вместо того, чтобы подчеркивать статус и харизму, ее одежда, по мнению Коробцевой, играет против нее. Даже самые дорогие вещи выглядят странно в сочетании друг с другом.

Критике подверглись также попытки Ксении сочетать разные стили — от спорт-шика до классики. Эксперт считает, что при ее росте и фигуре Собчак могла бы выглядеть более элегантно, если бы подходила к выбору гардероба более осмысленно.

Коробцева предложила телеведущей пересмотреть свой стиль: уделить внимание цветам и фактурам, избегая чрезмерной театральности и "клоунады". Для светских мероприятий стилист рекомендовала выбирать вечерние платья, подчеркивающие талию и создающие изысканный образ.