Накануне освобождения состояние здоровья Ефремова ухудшилось

После освобождения Михаила Ефремова ждут в московском Центре пульмонологии.

Завтра, 9 апреля 2025 года, известный актер Михаил Ефремов покинет места лишения свободы условно-досрочно. Период заключения серьезно сказался на его здоровье, обострив хронические заболевания.

По словам адвоката Юрия Падалко, состояние Ефремова ухудшилось: болезнь легких вызывает сильную одышку и затрудняет передвижение. Предполагается, что сразу после освобождения актер отправится в московский Центр пульмонологии на частном реанимобиле. В случае критического состояния возможна транспортировка санавиацией.

Несмотря на проблемы со здоровьем, у Ефремова есть перспективы вернуться к актерской деятельности. Режиссеры, в том числе Алексей Учитель, выразили готовность приглашать его в новые проекты. Александр Баршак, автор "Дня выборов 2", также заявил о желании работать с актером, отметив, что надеется на его восстановление.

Однако, освобождение Ефремова вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Вика Цыганова выразила возмущение тем, что за ДТП, в котором погиб мужчина Сергей Захаров, актер получил столь мягкое наказание.

Напомним, в 2021 году Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Он двигался на своем автомобиле в нетрезвом состоянии. В результате аварии, совершенной актером, погиб человек. В момент трагедии в его анализах были обнаружены следы наркотических веществ, что сам актер отрицал, утверждая, что не помнит момента удара.

