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Среда 9 апреля

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Так велели предки: могилу Добровольской покрыли проводниками для связи с миром мертвых

Так велели предки: могилу Добровольской покрыли проводниками для связи с миром мертвых
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Актрисы Евгении Добровольской не стало 10 января 2025 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле Народной артистки и увидел, как выглядит захоронение сегодня, спустя три месяца после похорон.

Евгения Добровольская упокоилась на 21-м участке престижного Троекуровского кладбища в Москве. Эту часть некрополя также называют Аллеей актеров. Неподалеку от Добровольской могилы актрис Ирины Мирошниченко и Анастасии Заворотнюк.

Фото: Дни.ру

После отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах и гражданской панихиды в МХТ им. Чехова, гроб с телом Евгении Добровольской отвезли на Троекуровское кладбище. А могильный холм покрыли еловым лапником. Вечнозеленая ель не сбрасывает листву на зиму, а ее, пропитанная смолой, древесина не подвержена гниению. Поэтому она считалась у славян символом вечной жизни. Наши предки говорили, что ель священна, приписывая дереву связь с миром мертвых. И укрывали могилы еловым лапником в знак того, что они проводили своих усопших в вечную жизнь. А еще славяне верили, что ель отпугивает злых духов и защищает живых. В этом есть рациональное зерно, заключающееся в фитонцидах – биологически активных веществах, способных обеззаразить воздух.

Фото: Дни.ру

Напомним, причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг не смогла...

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9 апреля 2025, 10:36
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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