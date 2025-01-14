Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Умерла Евгения Добровольская Тесты Тигран Кеосаян находится в коме Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Вторник 14 января

16:06Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии 15:30"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой 14:29Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 13:42Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники 13:04Стало известно о смерти Барбары Брыльска 12:43"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской 11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы 11:00"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской 10:57Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 10:05"Любовь втроем": в сети обсуждают роман овдовевшей Седоковой с женатым хоккеистом 08:39Зепюр Брутян больно уколола уехавшую Агату Муцениеце 03:32Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста 00:15Выявлен самый богатый член королевской семьи... и это НЕ король 21:43Ефремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 19:37Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет 18:07Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта 16:34Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии 15:44Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно 12:55Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам 12:25Дом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская 11:38Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы 11:01Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде 10:47Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева 10:05В день рождения сына Агата Муцениеце улетела на Мальдивы 09:01Алкоголь и портрет Лозы: в Сети появился райдер оправившейся от горя Седоковой 06:52Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 03:0956-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой 18:46Журналисты подсчитали, во сколько звездам обошелся зимний отдых 14:12Постновогодняя скорая помощь для ЖКТ 09:15Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола 06:23Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: простой и быстрый рецепт вкусного ужина 03:46Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь 19:36Как правильно отметить Старый Новый год и что это за праздник 15:13На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет 10:21Певица МакSим провела праздники с риском для жизни 21:09София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта 19:52Умерла актриса Евгения Добровольская 17:57Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто 17:38Анастасия Стоцкая покинула Россию 16:10Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление 15:13Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина 14:09Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца 13:54Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой 11:53Вслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России 11:33Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10:21Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда 09:07Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 06:04Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей 03:26Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог 00:19Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки
3

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Евгению Добровольскую. Днем с ней простились в Художественном театре, а потом была церковная панихида. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурных мероприятиях.

Отпевали Евгению Добровольскую в Храме Святителя Николая на Трех Горах, что в Нововаганьковском переулке столицы. Его построили в 1775 году, расшили в 1860-м, перестроили в 1902-м, разграбили в начале 20-х, а потом открыли там клуб Павлика Морозова. И лишь в начале "нулевых" в церкви возобновили службы.

Фото: Дни.ру

Именно тут состоялся чин отпевания над новопреставленной рабой Божией Евгенией. В молитве священник просил Всевышнего простить покойной все вольные и невольные прегрешения. А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами "И сотвори ей вечную память", батюшка вложил в правую руку покойницы свернутую разрешительную грамоту с молитвой. Она, как говорят, является пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. Считается, что эта бумага пригодится на том свете. После этого покойницу предали земле и закрыли крышку дорогого гроба.

Фото: Дни.ру

Напомним, Евгения Добровольская скончалась от онкологического заболевания, которое было выявлено около года назад, но уже на той стадии, когда вылечить его было невозможно. 24 декабря в больнице она отметила 60-летие. Пианист Полина Осетинская привезла в палату рояль и дала для умирающей подруги прощальный концерт.

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2025, 16:36
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть

Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии

Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии
Публика с интересом следит за развитием скандала, связанного с трагическим уходом Яниса Тиммы. После смерти спортсмена его друзья и близкие начали активно делиться подробностями, которые ставят под сомнение добрую репутацию Анны Седоковой.

"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой

"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой
Евгения Добровольская скончалась 10 января. "Эта сцена очень любила Женю, и Женя тоже очень любила эту сцену", – так начал свою прощальную речь в адрес актрисы театра и кино Евгении Добровольской Игорь Верник.

Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской

Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской
В Художественном театре простились с Евгенией Добровольской. Корреспондент "Дни.ру" подошел к гробу Народной артистки. "Последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Стало известно о смерти Барбары Брыльска

Стало известно о смерти Барбары Брыльска
Актрисе исполнилось 83 года. Накануне стало известно о смерти Барбары Брыльска.

"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской

"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской
Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище. Сегодня вся страна прощается с Народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая скоропостижно скончалась от тяжелой болезни.

Выбор читателей

13/01ПндПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам 14/01ВтрПрощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 13/01ПндХирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет 13/01ПндЕфремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 13/01ПндНикому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева 13/01ПндДом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская