Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Евгению Добровольскую. Днем с ней простились в Художественном театре, а потом была церковная панихида. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурных мероприятиях.

Отпевали Евгению Добровольскую в Храме Святителя Николая на Трех Горах, что в Нововаганьковском переулке столицы. Его построили в 1775 году, расшили в 1860-м, перестроили в 1902-м, разграбили в начале 20-х, а потом открыли там клуб Павлика Морозова. И лишь в начале "нулевых" в церкви возобновили службы.

Именно тут состоялся чин отпевания над новопреставленной рабой Божией Евгенией. В молитве священник просил Всевышнего простить покойной все вольные и невольные прегрешения. А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами "И сотвори ей вечную память", батюшка вложил в правую руку покойницы свернутую разрешительную грамоту с молитвой. Она, как говорят, является пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. Считается, что эта бумага пригодится на том свете. После этого покойницу предали земле и закрыли крышку дорогого гроба.

Напомним, Евгения Добровольская скончалась от онкологического заболевания, которое было выявлено около года назад, но уже на той стадии, когда вылечить его было невозможно. 24 декабря в больнице она отметила 60-летие. Пианист Полина Осетинская привезла в палату рояль и дала для умирающей подруги прощальный концерт.