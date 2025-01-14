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Лента новостей

Вторник 14 января

11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы 11:00"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской 10:57Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 10:05"Любовь втроем": в сети обсуждают роман овдовевшей Седоковой с женатым хоккеистом 08:39Зепюр Брутян больно уколола уехавшую Агату Муцениеце 03:32Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста 00:15Выявлен самый богатый член королевской семьи... и это НЕ король 21:43Ефремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 19:37Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет 18:07Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта 16:34Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии 15:44Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно 12:55Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам 12:25Дом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская 11:38Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы 11:01Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде 10:47Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева 10:05В день рождения сына Агата Муцениеце улетела на Мальдивы 09:01Алкоголь и портрет Лозы: в Сети появился райдер оправившейся от горя Седоковой 06:52Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 03:0956-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой 18:46Журналисты подсчитали, во сколько звездам обошелся зимний отдых 14:12Постновогодняя скорая помощь для ЖКТ 09:15Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола 06:23Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: простой и быстрый рецепт вкусного ужина 03:46Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь 19:36Как правильно отметить Старый Новый год и что это за праздник 15:13На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет 10:21Певица МакSим провела праздники с риском для жизни 21:09София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта 19:52Умерла актриса Евгения Добровольская 17:57Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто 17:38Анастасия Стоцкая покинула Россию 16:10Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление 15:13Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина 14:09Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца 13:54Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой 11:53Вслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России 11:33Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10:21Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда 09:07Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 06:04Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей 03:26Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог 00:19Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров 21:20Угроза жизни и отмена концертов: где сейчас овдовевшая Анна Седокова 19:39Мать Ольги Бузовой впервые прокомментировала роман дочери с судебным приставом 18:48Необычный жюльен: приготовьте любимое французское блюдо по-новому 17:20Тест: сможете ли вы правильно написать эти слова, в которых большинство ошибается? 16:47Кома и клиническая смерть: Тигран Кеосаян находится на грани жизни 15:38Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара
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"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской

"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской
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В Художественном театре прощаются с Евгенией Добровольской, которая служила тут 33 года. Ее коллега, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал "Дни.ру" о последних днях актрисы.

"Мы знали, что страшная болезнь уносит ее, забирает силы, – вздыхает Золотовицкий".

Он рассказал, как отметили юбилей актрисы 26 декабря: "Договорились с врачами и привезли рояль. Она что-то просила для нее спеть, рассказать. До последних дней она хотела жить, она боролась. Она не согласилась быть в хосписе, понимая, что это просто обезболивание. Хотела быть в больнице, врачи которой делали все, чтобы облегчить ей жизнь и спасти. Не получилось..."

Золотовицкий обратился к умершей Добровольской: "Женя, во всех ипостасях актерской жизни я был рядом с тобой. Ты была моей партнершей. Была моей актрисой, когда я ставил спектакль. Прощай, моя дорогая!.."

Евгения Добровольская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

У гроба сидят дети актрисы – как же больно им сегодня!.. Но они могут гордиться своей звездной мамой.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Гражданская панихида завершится чином отпевания в Храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронят Народную артистку России на престижном Троекуровском кладбище, где покоятся многие ее коллеги по театру, как Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская.

Сын Евгении Добровольской. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2025, 11:00
Евгения Добровольская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть
10 января, всего через две недели после празднования 60-летия, из жизни ушла Евгения Добровольская. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей – сегодня здесь прощаются с ней... "Последний год она боролась с тяжелой болезнью.

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