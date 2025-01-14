"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской

В Художественном театре прощаются с Евгенией Добровольской, которая служила тут 33 года. Ее коллега, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал "Дни.ру" о последних днях актрисы.

"Мы знали, что страшная болезнь уносит ее, забирает силы, – вздыхает Золотовицкий".

Он рассказал, как отметили юбилей актрисы 26 декабря: "Договорились с врачами и привезли рояль. Она что-то просила для нее спеть, рассказать. До последних дней она хотела жить, она боролась. Она не согласилась быть в хосписе, понимая, что это просто обезболивание. Хотела быть в больнице, врачи которой делали все, чтобы облегчить ей жизнь и спасти. Не получилось..."

Золотовицкий обратился к умершей Добровольской: "Женя, во всех ипостасях актерской жизни я был рядом с тобой. Ты была моей партнершей. Была моей актрисой, когда я ставил спектакль. Прощай, моя дорогая!.."

У гроба сидят дети актрисы – как же больно им сегодня!.. Но они могут гордиться своей звездной мамой.

Гражданская панихида завершится чином отпевания в Храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронят Народную артистку России на престижном Троекуровском кладбище, где покоятся многие ее коллеги по театру, как Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская.