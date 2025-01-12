Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь

Кравец получила в подарок квартиру с видом на Кремль Тесты Виторган похвастался новой любовницей Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Воскресенье 12 января

06:23Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: простой и быстрый рецепт вкусного ужина 03:46Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь 19:36Как правильно отметить Старый Новый год и что это за праздник 15:13На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет 14:42Господи, помилуй: как выглядит в гробу умерший от рака актер из "Папиных дочек" Хропов 10:21Певица МакSим провела праздники с риском для жизни 21:09София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта 19:52Умерла актриса Евгения Добровольская 17:57Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто 17:38Анастасия Стоцкая покинула Россию 16:10Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление 15:13Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина 14:09Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца 13:54Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой 11:53Вслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России 11:33Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10:21Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда 09:07Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 06:04Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей 03:26Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог 00:19Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров 21:20Угроза жизни и отмена концертов: где сейчас овдовевшая Анна Седокова 19:39Мать Ольги Бузовой впервые прокомментировала роман дочери с судебным приставом 18:48Необычный жюльен: приготовьте любимое французское блюдо по-новому 17:20Тест: сможете ли вы правильно написать эти слова, в которых большинство ошибается? 16:47Кома и клиническая смерть: Тигран Кеосаян находится на грани жизни 15:38Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара 14:04Тест на интеллект: лучшая зарядка для мозга после новогодних праздников 12:54Закрытое сердце: что это и как с этим справиться? 12:31Кесадилья с курицей и соусом гуакамоле: классическая мексиканская закуска на вашем столе 11:20Отдыхающая на Мальдивах Асмус показала обручальное кольцо и произвела фурор 10:14Найдены подтверждения слухам о воссоединении Шнурова с женой после развода 08:43Пародист Песков откровенно высказался о трагической судьбе Пугачевой: Мне очень жаль 06:46Салат со свеклой и сыром Халуми: рецепт для послепраздничной разгрузки 06:33Строго секретно: Алла Пугачева неожиданно приехала в Москву и дала закрытый концерт 03:47Как жить дальше после утраты близкого человека: 5 рекомендаций психотерапевта 18:545 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников 14:03Рагу по-испански из свежих овощей: лучший вариант ужина после новогодних праздников 10:12Как плавно вернуться к работе после праздников 07:35Детокс-блюдо поможет прийти в форму после новогодних праздников 18:17Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом 15:06Как празднуют Рождество в разных странах мира 13:08Что приготовить на Рождество: традиционные и современные рецепты 10:37Николас Кейдж отмечает 61-летие: эти фильмы с актером точно нужно посмотреть 18:53Первый шаг к свободе от алкогольной зависимости – лечение в наркологической клинике Урал Медикал Групп 15:31Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом 12:46Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником 12:0610 популярных современных способов гадания 10:23Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:04Как провести Сочельник: традиции и обычаи
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь

Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь
204

Сегодня российская актриса, режиссер и икона стиля Рената Литвинова отмечает свой 58-й день рождения. В этот день вспомним о самых ярких и запоминающихся ролях артистки, которые сделали ее одной из самых уникальных фигур в российском кино.

1. "Граница. Таежный роман" (2000)

Первая значимая роль Литвиновой пришла к ней в сериале "Граница. Таежный роман", где она сыграла экстравагантную Альбину Ворон. Действие разворачивается в военном гарнизоне на Дальнем Востоке, и именно с ее героиней связано множество комичных ситуаций. Альбина, стремящаяся выглядеть изящно даже в трудных обстоятельствах, демонстрирует свою хрупкость и романтизм. Это имя, как бы намекающее на ее чужеродность в данном контексте, отражает и внутренний мир самой актрисы, которая с детства чувствовала себя «белой вороной». Роль стала для нее отправной точкой к народному признанию.

2. "Три истории" (1997)

Сотрудничество с Кирой Муратовой стало судьбоносным для Литвиновой. Она долгое время считала себя сценаристом и не хотела сниматься в кино, однако отказать Муратовой было невозможно. В фильме "Три истории" она сыграла Офелию — акушерку, мстящую своим матерям-отказницам. Эта роль позволила Литвиновой продемонстрировать свои актерские способности в полной мере. Она легко вжилась в образ, так как с детства была окружена медицинской тематикой из-за родителей-врачей. Офелия стала символом внутренней борьбы и трагедии, отражая личные переживания актрисы.

3. "Небо. Самолет. Девушка" (2002)

После успешного сотрудничества с Миттой и Муратовой Рената приняла предложение Веры Сторожевой сняться в мелодраме "Небо. Самолет. Девушка". В этом фильме она сыграла стюардессу Лару, которая жертвует собой ради любви. Литвинова адаптировала сценарий, придавая ему уникальный стиль и атмосферу. Фильм стал ремейком советской картины, но с новым взглядом на отношения и чувства. Актриса смогла создать образ, который сочетает в себе как уязвимость, так и силу, делая его запоминающимся.

4. "Настройщик" (2004)

В "Настройщике" Литвинова вновь объединилась с Кирой Муратовой, играя роковую красавицу-интриганку Лину. Ее героиня использует свою привлекательность для манипуляции окружающими, что позволяет ей провернуть хитроумную аферу. Эта роль стала еще одной демонстрацией таланта Литвиновой к созданию сложных и многогранных персонажей. Ее игра наполнена тонкими нюансами, которые делают образ запоминающимся и многозначным.

Шоу-бизнес в Telegram

12 января 2025, 03:46
Рената Литвинова. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву

Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

5 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников

5 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников
Праздничная суета и радостные ожидания могут обернуться не только весельем, но и чувством усталости и даже депрессии. Если вы столкнулись с этой проблемой и не можете наслаждаться атмосферой Нового года или Рождества, не переживайте — вы не одиноки.

Николас Кейдж отмечает 61-летие: эти фильмы с актером точно нужно посмотреть

Николас Кейдж отмечает 61-летие: эти фильмы с актером точно нужно посмотреть
7 января Николасу Кейджу исполнился 61 год. За более чем 40-летнюю карьеру в кино он стал одним из самых узнаваемых и любимых актеров в мире. Его уникальный стиль игры, способность перевоплощаться в самые разные образы и отсутствие страха перед экспериментами сделали его культовой фигурой в кинематографе.

Брэдли Куперу исполнилось 50 лет: эти фильмы с актером вызовут у вас бурю эмоций

Брэдли Куперу исполнилось 50 лет: эти фильмы с актером вызовут у вас бурю эмоций
Брэдли Купер является не только актером, но еще и талантливым режиссером и певцом. 5 января артист празднует свой 50-й день рождения. Многократный номинант на премию "Оскар", обладатель "Грэмми" и BAFTA, стал настоящей иконой современного кино.

Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь"

Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь"
Новый год без "Карнавальной ночи"? Это просто невозможно представить! Этот легендарный фильм стал настоящей классикой советского кинематографа и символом праздника. Сценки, песни, шутки – все это навсегда осталось в сердцах зрителей. А хорошо ли вы знаете этот замечательный фильм? Проверьте себя в нашем тесте и вспомните самые яркие моменты любимой картины! ВОПРОСЫ 1.

Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером
3 января Мэлу Гибсону исполняется 69 лет. Этот талантливый актер и режиссер стал символом нескольких успешных киносерий, оставив заметный след в мире кино. В фильмографии актера множество выдающихся ролей, которые сделали его одним из самых узнаваемых лиц на экране.

Выбор читателей

10/01ПтнВрач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление 10/01ПтнУмерла актриса Евгения Добровольская 10/01ПтнСобчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 10/01ПтнАнастасия Стоцкая покинула Россию 10/01ПтнАдвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10/01ПтнВслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России