Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой

Умер Зураб Церетели Тесты Ефремов избавился от зависимости Игры Сонник

Топ новостей недели

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещиБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба УтяшевойУпокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родинуОбновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Лента новостей

Среда 23 апреля

14:17Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце 13:44Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру 12:57Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой 12:32Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели 11:37Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца 10:26Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе 10:12"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой 08:50У уехавшей из России Собчак вскрылись серьезные проблемы с налоговой 06:28Семенович захотела как можно скорее сбежать от жениха: Не поняла кайфа 03:42Обвиненный в инфоцыганстве Нагиев сделал громкое заявление 00:14Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы 21:39Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом 20:24Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене 18:40Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США 18:26Сменивший имидж Александр Ревва внезапно заговорил о разводе 17:22Максим Галкин* вернулся на родину, оставив семью 16:20Собравшаяся замуж Бородина ради свадьбы отказалась от детей 15:54Мама Тимати уколола его бывшую, прославившуюся коварной разлучницей 15:01Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха 14:29Тест: насколько хорошо вы помните советскую драму "Раба любви"? 13:01Внезапное известие о смерти заставило циничную Собчак сделать откровенное заявление 12:18"Это провокация!": Волочкова гневно отреагировала на слухи об отмене пышной свадьбы дочери 11:49Сын Прилучного отказался появляться на судебном заседании: Не видит необходимости 10:16Шарик сдулся: юморист Морозов из "Кривого зеркала" похудел на 80 килограммов 09:54Успенская раскрыла личность жениха дочери: Серьезный бизнесмен и композитор 09:50Два миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство 08:57Умер художник и скульптор Зураб Церетели 06:38Цискаридзе сообщил о тяжелой болезни: Месяц провел в жутких муках 03:11Чернышев не появился на важном семейном ужине недавно родившей Заворотнюк 00:26Ивлеева нажила новые финансовые проблемы из-за многострадального провального бизнеса 17:48Тимур Турлов запускает строительство Freedom Cloud – ключ к цифровому суверенитету Казахстана 16:09Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе 15:05Заподозренная в беременности Бузова с огромными усилиями протиснулась в самолет 14:05Находящуюся на грани развода Меган Маркл обвинили в воровстве 12:58Шепелев порвал все связи с коллегами из Первого канала после увольнения 12:02Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге 11:35Умер папа римский Франциск 10:39Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай 06:41Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек 03:16Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания 00:04Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением 19:04Куличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки 16:47Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении 14:16СМИ: Гагарина собирается заработать за одно выступление десятки миллионов 12:39Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов? 10:23Шаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался 06:34Волочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери 03:17Перед свадьбой с Кейт Миддлтон принца Уильяма вынудили пройти своеобразный тест 00:04Появление Утяшевой на публике с новой деталью во внешности стало сенсацией 16:36Меган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой

Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой
328

Драма вокруг Анны Седоковой и покойного баскетболиста Яниса Тиммы продолжает набирать обороты.

Спортсмен скончался в конце прошлого года, певица развелась с ним всего за неделю до трагедии. Теперь отец баскетболиста решил в резкой форме высказать свою позицию о случившемся. Райтис Тимма уверяет, что Анна искажает факты об их с Тиммой совместной жизни.

По словам Райтиса, Седокова создает образ жертвы, утверждая, что именно она содержала семью. Однако, согласно его заявлениям, реальность была совершенно иной. Мужчина нанял адвоката, который нашел доказательства того, что все крупные покупки в их браке – от недвижимости до автомобилей – были оформлены на Анну. При этом именно Янис обеспечивал ее роскошный образ жизни, отмечает женский журнал Клео.ру.

Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов

Райтис утверждает, что в 2021 году Янис продал свои автомобили класса люкс на сумму полмиллиона евро и перевел эти деньги на счет Седоковой. В апреле 2022 года он также продал квартиру в Риге за 580 тысяч евро, и средства от этой сделки также поступили к Анне. Отец баскетболиста подчеркнул, что у юристов есть все необходимые документы для подтверждения этих слов.

Кроме того, Райтис рассказал о том, как Янис снимал виллу для Седоковой в США и финансировал ее бизнес, включая зарплаты работникам ее магазина одежды. Особенно его возмущает продажа недвижимости в элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве, стоимость которой могла достигать 150 миллионов рублей. По слухам, сделка произошла незадолго до развода.

На фоне этих обвинений Анна называет смерть бывшего мужа "огромным личным горем". Однако ее молчание о финансовых аспектах их отношений лишь подогревает интерес общественности.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 12:57
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
Клео.ру• Требует проверки

По теме

Пережившая смерть бывшего мужа Седокова сделала громкое заявление о детях

Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа
Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце

Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце
Светлана Немоляева находится в больнице и готовится к важной операции на сердце. Звезда культового фильма "Служебный роман" поделилась с поклонниками своим состоянием и планами на ближайшие дни.

Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели

Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели
В Храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Зурабом Церетели – художником, скульптором, президентом Российской академии художеств. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. В Храме Христа Спасителя прощались с первым президентом России Борисом Ельциным, актерами Юрием Соломиным, Станиславом Говорухиным, Вячеславом Тихоновым, Инной Чуриковой.

Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца

Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца
Дело об убийстве Игоря Талькова раскрыто. Это случилось спустя 33 года после трагической гибели артиста. Суд Санкт-Петербурга признал виновным в смерти артиста его концертного директора Валерия Шляфмана, который на данный момент находится в Израиле.

Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе

Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе
Алсу поделилась интересной деталью своей семейной жизни. Певица призналась, что с радостью позволяет своим дочерям носить вещи из своего гардероба. Это стало настоящей сенсацией на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2025 Легенда, который прошел в Москве и собрал множество звезд шоу-бизнеса.

"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой

"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой
Журнал FB провел премию "Женщина года", потрясшую своим масштабом – вел ее Филипп Киркоров, а среди лауреатов были Любовь Успенская, Ани Лорак и Елена Север. По красной дорожке прошел и музыкальный критик Сергей Соседов. Сергей Соседов славится тем, что говорит правду, не взирая на чины и регалии.

Выбор читателей

22/04ВтрМаксим Галкин* вернулся на родину, оставив семью 21/04ПндЗаподозренная в беременности Бузова с огромными усилиями протиснулась в самолет 22/04ВтрДва миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство 22/04ВтрЧернышев не появился на важном семейном ужине недавно родившей Заворотнюк 22/04ВтрВнезапное известие о смерти заставило циничную Собчак сделать откровенное заявление 22/04ВтрСафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха