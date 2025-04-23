Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой

Драма вокруг Анны Седоковой и покойного баскетболиста Яниса Тиммы продолжает набирать обороты.

Спортсмен скончался в конце прошлого года, певица развелась с ним всего за неделю до трагедии. Теперь отец баскетболиста решил в резкой форме высказать свою позицию о случившемся. Райтис Тимма уверяет, что Анна искажает факты об их с Тиммой совместной жизни.

По словам Райтиса, Седокова создает образ жертвы, утверждая, что именно она содержала семью. Однако, согласно его заявлениям, реальность была совершенно иной. Мужчина нанял адвоката, который нашел доказательства того, что все крупные покупки в их браке – от недвижимости до автомобилей – были оформлены на Анну. При этом именно Янис обеспечивал ее роскошный образ жизни, отмечает женский журнал Клео.ру.

Райтис утверждает, что в 2021 году Янис продал свои автомобили класса люкс на сумму полмиллиона евро и перевел эти деньги на счет Седоковой. В апреле 2022 года он также продал квартиру в Риге за 580 тысяч евро, и средства от этой сделки также поступили к Анне. Отец баскетболиста подчеркнул, что у юристов есть все необходимые документы для подтверждения этих слов.

Кроме того, Райтис рассказал о том, как Янис снимал виллу для Седоковой в США и финансировал ее бизнес, включая зарплаты работникам ее магазина одежды. Особенно его возмущает продажа недвижимости в элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве, стоимость которой могла достигать 150 миллионов рублей. По слухам, сделка произошла незадолго до развода.

На фоне этих обвинений Анна называет смерть бывшего мужа "огромным личным горем". Однако ее молчание о финансовых аспектах их отношений лишь подогревает интерес общественности.