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Среда 23 апреля

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Семенович захотела как можно скорее сбежать от жениха: Не поняла кайфа

Семенович захотела как можно скорее сбежать от жениха: Не поняла кайфа
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В марте Анна Семенович приняла решение переехать за город вместе со своим женихом Денисом Шреером.

Пара арендовала уютный коттедж в Подмосковье, надеясь насладиться спокойствием природы и отдохнуть от суеты городской жизни. Первоначально артистка делилась с подписчиками радостью от нового образа жизни, рассказывая о том, как приятно пить утренний кофе на крыльце и любоваться зелеными просторами. Однако вскоре эйфория от загородной жизни начала угасать.

Семенович призналась, что ей не хватает привычного ритма жизни в Москве. Она с сожалением отметила, что не смогла оценить все те прелести загородного существования, о которых ей так много говорили подруги.

"Я честно не поняла кайфа от жизни за городом. Все мои знакомые, которые живут на природе, твердили мне: "Ой, переедешь за город — в город тебя не затащить!". А я вот скучаю по Москве, по этой пробочке к дому, по которой ты едешь и знаешь: вот-вот я буду у себя в квартирке", — призналась она.

Возможно, на ее ощущениях сказалась и недавняя болезнь. Артистка простудилась и несколько дней провела в не очень хорошем состоянии. В итоге, чтобы быстрее поправиться и быть ближе к цивилизации, она вернулась в свою столичную квартиру.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 06:28
Анна Семенович. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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