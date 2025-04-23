"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой

Журнал FB провел премию "Женщина года", потрясшую своим масштабом – вел ее Филипп Киркоров, а среди лауреатов были Любовь Успенская, Ани Лорак и Елена Север. По красной дорожке прошел и музыкальный критик Сергей Соседов.

Сергей Соседов славится тем, что говорит правду, не взирая на чины и регалии. Он отличается острым языком, светлым умом и ясным взглядом. Долгие годы музыкальный критик был апологетом творчества Аллы Пугачевой. Но теперь об уехавшей с мужем-иноагентом из страны певице и слышать не хочет.

"Алла Пугачева уже ушла в другое измерение, – сообщил Сергей Соседов стране. – Она отошла".

Он не пояснил смысл этой фразы, но можно догадаться, что некогда эстрадная Примадонна ему более не интересна ни как человек, ни как музыкант.

Вообще, по мнению Соседова, время больших звезд и кумиров ушло. Мол, ни к одному артисту больше нет такого интереса, как когда был к лирическому баритону Сергею Лемешеву или к тенору Ивану Козловскому.

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.