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Среда 23 апреля

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Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца

Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца
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Дело об убийстве Игоря Талькова раскрыто. Это случилось спустя 33 года после трагической гибели артиста.

Суд Санкт-Петербурга признал виновным в смерти артиста его концертного директора Валерия Шляфмана, который на данный момент находится в Израиле. Заочно ему был назначен срок наказания в 13 лет лишения свободы.

События, приведшие к этому решению, произошли во время концерта в Дворце "Юбилейный" в 1991 году. Тогда между Шляфманом и представителем другого артиста, Игорем Малаховым, возник конфликт. В ходе этой ссоры Шляфман попытался застрелить Малахова, но вместо этого случайно ранил Игоря Талькова, что и привело к трагическому исходу.

Эта трагедия стала одной из самых обсуждаемых тем в отечественном шоу-бизнесе на долгие годы, оставив множество вопросов без ответов. На протяжении последних месяцев в суде давали показания свидетели тех событий, среди которых оказались известные личности, присутствовавшие на концерте в тот роковой день.

Певица Азиза, которая долгое время считалась одной из виновниц трагедии, а также Наташа Королева, делились своими воспоминаниями о том страшном моменте. Их показания стали важной частью расследования и помогли пролить свет на детали произошедшего.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 11:37
Игорь Тальков. Кадр: YouTube
Телеграм-канал "112"✓ Надежный источник

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