Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе

Алсу поделилась интересной деталью своей семейной жизни. Певица призналась, что с радостью позволяет своим дочерям носить вещи из своего гардероба.

Это стало настоящей сенсацией на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2025 Легенда, который прошел в Москве и собрал множество звезд шоу-бизнеса. На красной дорожке Алсу открыто рассказала о своих отношениях с дочками, подчеркнув, что в их семье царит атмосфера доверия и взаимопонимания.

По словам певицы, ее дочери могут свободно выбирать любые вещи из ее коллекции, включая дорогие аксессуары и одежду. Алсу отметила, что у них с дочками схожие вкусы, поэтому она не испытывает никаких сомнений, когда речь идет о том, чтобы поделиться своими любимыми нарядами.

"Все, что у меня есть, это автоматически моих детей. Дорогое тоже. Сумки, бижутерию, одежду — даже не спрашивают в принципе", — поделилась она с журналистами.

Алсу также отметила, что воспитание дочерей — это не только ответственность, но и радость. Она старается прививать им чувство стиля и уверенности в себе, и возможность носить мамину одежду является частью этого процесса. Певица уверена, что такие моменты сближают их как семью и создают крепкие связи.