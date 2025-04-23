Бокерия, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели

В Храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Зурабом Церетели – художником, скульптором, президентом Российской академии художеств. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

В Храме Христа Спасителя прощались с первым президентом России Борисом Ельциным, актерами Юрием Соломиным, Станиславом Говорухиным, Вячеславом Тихоновым, Инной Чуриковой...

Зураб Церетели умер в светлую Пасхальную Седмицу. Поэтому отпевают его особым пасхальным обычаем, включающем в себя множество пасхальных песнопений.

В Требнике сказано, что если кто преставится на Святую Пасху, то на отпевании "мало что поется от обычного пения по усопшим, величия ради и чести светлого праздника Воскресения: веселия бо и радости, а не сетования есть праздник; и яко вси о Христе воскресшем, в надежде воскресения и жизни вечной умирающий".

Свяшеннослужители по этому же поводу одеты в красные – Пасхальные одежды.

Среди тех, кто пришел к гробу проститься с Зурабом Церетели – хирург Лео Бокерия, телеведущий Андрей Малахов и другие знаменитости. Все говорят о добрых делах покойного и его большом сердце.

Напомним, Зураб Церетели скончался накануне ночью у себя дома в Переделкино от остановки сердца. Упокоится художник-монументалист в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где похоронены многие известные писатели, артисты, ученые и национальные герои.