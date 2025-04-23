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Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру
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Каникулы – время, когда детство наполняется радостью и яркими моментами.

Неудивительно, что многие советские режиссеры обратили внимание на это волшебное время, создавая фильмы, которые отражают его легкость и радость. Сможете ли вы угадать советский фильм по одному кадру?

1. Из какого фильма о каникулах этот кадр?

А) "Три веселые смены"

Б) "Засекреченный город"

В) "Завтрак на траве"

2. Что это за фильм?

А) "Лялька-Руслан и его друг Санька"

Б) "Этот негодяй Сидоров"

В) "Будьте готовы, Ваше Высочество!"

3. Узнаете картину?

А) "Пятерка за лето"

Б) "Танцы на крыше"

В) "Завтрак на траве"

4. Ваши предположения?

А) "Дубравка"

Б) "Пропало лето"

В) "Ура! У нас каникулы!"

5. Откуда этот персонаж?

А) "По секрету всему свету"

Б) "Завтрак на траве"

В) "Веселое сновидение или смех и слезы"

Правильные ответы:

1. — В) "Завтрак на траве"

2. — Б) "Этот негодяй Сидоров"

3. — А) "Пятерка за лето"

4. — Б) "Пропало лето"

5. — А) "По секрету всему свету"

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 13:44
Кадр из фильма "Завтрак на траве" (1979)
Дни.ру✓ Надежный источник

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