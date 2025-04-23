У уехавшей из России Собчак вскрылись серьезные проблемы с налоговой

Ксения Собчак в очередной раз оказалась на передовицах светской хроники. Теперь из-за налоговых проблем.

По данным телеграм-канала "Звездач", ресторан, в котором журналистка является соучредителем, накопил долг перед Федеральной налоговой службой на сумму более 1,3 миллиона рублей. Собчак владеет 5% доли в ООО "ФИШ", который, несмотря на рост выручки в прошлом году до 401 миллиона рублей, в 2023 году понес убытки в размере 6,6 миллиона.

Сама Ксения пока не комментировала ситуацию с долгами своего заведения. Это не первый случай, когда она оказывается под прицелом налоговых органов. В 2024 году ФНС приостановила операции на счету компании "Джун Энд Джулай", где Собчак является не только соучредителем, но и генеральным директором. Причиной этого стала несдача декларации, а также нулевая прибыль и выручка компании за тот же год.

Кроме того, весной того же года Ксении пришлось оправдываться за гонорары, полученные от печально известной инфоцыганки Елены Блиновской. Блогер заказывала выступления различных звезд на своих мероприятиях, но деньги поступали с множества счетов ее компании.

Тем не менее, сейчас у Ксении явно не до обозначенных проблем. Она активно делится яркими моментами своего путешествия по экзотическим местам Африки в социальных сетях, наслаждаясь жизнью в компании сына Платона.