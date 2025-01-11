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Суббота 11 января

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Певица МакSим провела праздники с риском для жизни

Певица МакSим провела праздники с риском для жизни
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Певица МакSим смогла побороть свою алкогольную зависимость.

Исполнительница популярной песни "Знаешь ли ты" провела новогодние праздники с риском для жизни. Она завершила праздничные дни экстремальными подводными приключениями. МакSим, облаченная в гидрокостюм, ласты и акваланг, опустилась на морское дно. Певица решилась подойти близко к одним из самых крупных морских хищников — кашалотам. Кашалот считается весьма опасным животным. Эти гиганты могут приближаться к людям и даже позволять дотрагиваться до них. Но если морской обитатель напуган или ранен, то может проявить агрессию.

На видео, снятом во время погружения, видно, как МакSим смело плывет навстречу этим величественным созданиям. С помощью специального оборудования ей удалось услышать "разговоры" китов — характерные щелчки, которыми они общаются между собой и ориентируются в водной стихии. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсети.

МакSим давно славится своей тягой к адреналиновым развлечениям. Например, в клипе на песню "Отпускаю" она не просто сидела на мотоцикле — певица сама управляла им, отказавшись от услуг каскадера.

В прошлом МакSим столкнулась с алкогольной зависимостью и временно приостановила свою карьеру ради лечения. После победы над недугом она уделяет больше внимания семье.

Шоу-бизнес в Telegram

11 января 2025, 10:21
Фото: Youtube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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