Тест на интеллект: лучшая зарядка для мозга после новогодних праздников

После затяжных выходных возвращение к работе может показаться настоящим испытанием. Чтобы помочь себе адаптироваться к рабочему ритму, стоит придерживаться нескольких простых советов.

Во-первых, начните день с утренней разминки или легкой физической активности. Это поможет разогнать кровь и активизировать умственные процессы. Во-вторых, составьте список задач на день — это не только структурирует ваши мысли, но и позволит избежать чувства подавленности от объема работы.

Не забывайте о перерывах! Короткие паузы в течение рабочего дня помогут вашему мозгу перезагрузиться и оставаться продуктивным. И самое главное — дайте себе время на адаптацию. Постепенно ваш мозг снова войдет в привычный ритм, и работа станет менее утомительной. Давайте попробуем привести сознание в фазу активной работы.

1. Представим четырехэтажный дом. Чем выше этаж — тем больше в нем жильцов. На какой этаж лифт ездит чаще всего?

А) 1

Б) 2

В) 3

2. У вас есть слово "Хворост". Сколько слов из пяти букв вы сможете из него собрать?

А) 4

Б) 6

В) 8

3. Выберите недостающее слово:

перец (молотый) кофе

подбородок (...) корень

А) Квадратный

Б) Зеленый

В) Зернистый

4. Есть такой город — Невицея. Правда, это снова анаграмма. Разгадайте ее и скажите, в какой стране находится этот город?

А) Франция

Б) Италия

В) Испания

5. Перед вами анаграммы: Кохйек, Снинет, Оживт. Разгадайте их и уберите лишнее слово.

А) Кохйек

Б) Снинет

В) Оживт

6. В день весеннего равноденствия продолжительность дня и ночи равны. А что будет на следующий день после него?

А) Ночь будет длиннее дня

Б) День будет длиннее ночи

В) День будет равен ночи

Правильные ответы:

1. — А) 1

2. — В) 8

3. — А) Квадратный

4. — Б) Италия

5. — В) Оживт

6. — Б) День будет длиннее ночи