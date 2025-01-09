Тест на интеллект: лучшая зарядка для мозга после новогодних праздников

Во-первых, начните день с утренней разминки или легкой физической активности. Это поможет разогнать кровь и активизировать умственные процессы. Во-вторых, составьте список задач на день — это не только структурирует ваши мысли, но и позволит избежать чувства подавленности от объема работы.
Не забывайте о перерывах! Короткие паузы в течение рабочего дня помогут вашему мозгу перезагрузиться и оставаться продуктивным. И самое главное — дайте себе время на адаптацию. Постепенно ваш мозг снова войдет в привычный ритм, и работа станет менее утомительной. Давайте попробуем привести сознание в фазу активной работы.
1. Представим четырехэтажный дом. Чем выше этаж — тем больше в нем жильцов. На какой этаж лифт ездит чаще всего?
А) 1
Б) 2
В) 3
2. У вас есть слово "Хворост". Сколько слов из пяти букв вы сможете из него собрать?
А) 4
Б) 6
В) 8
3. Выберите недостающее слово:
перец (молотый) кофе
подбородок (...) корень
А) Квадратный
Б) Зеленый
В) Зернистый
4. Есть такой город — Невицея. Правда, это снова анаграмма. Разгадайте ее и скажите, в какой стране находится этот город?
А) Франция
Б) Италия
В) Испания
5. Перед вами анаграммы: Кохйек, Снинет, Оживт. Разгадайте их и уберите лишнее слово.
А) Кохйек
Б) Снинет
В) Оживт
6. В день весеннего равноденствия продолжительность дня и ночи равны. А что будет на следующий день после него?
А) Ночь будет длиннее дня
Б) День будет длиннее ночи
В) День будет равен ночи
Правильные ответы:
1. — А) 1
2. — В) 8
3. — А) Квадратный
4. — Б) Италия
5. — В) Оживт
6. — Б) День будет длиннее ночи