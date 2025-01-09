Строго секретно: Алла Пугачева неожиданно приехала в Москву и дала закрытый концерт

Народная артистка СССР Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом и младшими детьми уже почти три года живет за границей. У нее есть гражданство Израиля и Кипра, а в родных палестинах за это время звезда появлялась официально лишь дважды. Но, как оказалось, были и неофициальные – тайные – визиты... Последний случился буквально накануне Нового года.

До сих пор считалось, что Алла Борисовна в последний раз приезжала в Москву в 2023 году – в мае была на похоронах модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре решала какие-то вопросы с недвижимостью и записала несколько композиций на дружественной студии. Потом говорили, что-де рублевские олигархи объявили ей бойкот и поэтому певица в Москве больше не была. Хотя в январе 2024-го присылала роскошный венок из белых роз, лилий и гвоздик на похороны худрука Малого театра Юрия Соломина.

А только что стало известно, что артистка не только приезжала в столицу, но и выступила тут. Об этом "Дни.ру" на условиях анонимности сообщил источник. И причины его скрытности можно понять.

"В декабре Примадонна дала закрытый концерт в Москве, – сообщил он. – Число гостей было строго ограничено, она чуть ли не лично утверждала список приглашенных. Среди них были и известные люди – в частности, Игорь Крутой. Но непременным условием для гостей этого секретного концерта был строгий запрет на любого рода съемку. У всех, включая знаменитостей, на входе забрали мобильные телефоны, а по периметру зала стояла охрана, следившая, чтобы никто ничего не снимал. Разумеется, никаких журналистов там не было".

По словам источника, жена иностранного агента дала не полноценный концерт, а исполнила несколько хитов. Пела вживую, без плюсовой фонограммы. Поэтому выбрала композиции не очень сложные в вокальном плане, которые ей сейчас под силу. Размер гонорара артистки за это выступление не разглашается.