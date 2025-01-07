Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом

Как празднуют Рождество в разных странах мира

Рождество – один из важнейших праздников в христианском мире, отмечаемый в разных странах с уникальными традициями и обычаями. Узнаем, как празднуют Рождество в некоторых странах мира. РоссияВ России Рождество отмечают 7 января по григорианскому календарю.