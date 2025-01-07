Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом

Ингредиенты:
- Груши – 2 штуки (среднего размера)
- Сыр Камамбер – 150 грамм
- Орехи грецкие – 50 грамм
- Салатный микс (или любой другой листовой салат) – 100 грамм
- Мед – 1 столовая ложка
- Горчица зернистая – 1 чайная ложка
- Бальзамический уксус – 1 столовая ложка
- Оливковое масло – 2 столовые ложки
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Груши помойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Сыр Камамбер нарежьте небольшими кусочками.
- Листья салата промойте и высушите.
- Грецкие орехи измельчите в блендере или ножом до состояния мелкой крошки.
- В небольшой миске смешайте мед, горчицу, бальзамический уксус и оливковое масло. Хорошо взбейте венчиком до однородной консистенции.
- Добавьте измельченные орехи в соус и ещё раз перемешайте.
- На тарелку выложите листья салата.
- Сверху разложите нарезанные груши и кусочки сыра Камамбер.
- Полейте салат ореховым соусом.
- При желании можете добавить немного соли и перца по вкусу.
Этот салат выглядит изысканно и имеет необычный вкус, который точно удивит ваших гостей. Приятного аппетита!