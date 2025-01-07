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Вторник 7 января

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Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом

Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом
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Как насчет рецепта необычного салата с неожиданным сочетанием вкусов? Предлагаем попробовать салат с грушей, сыром камамбер и ореховым соусом. Этот рецепт сочетает сладость фруктов, мягкость сыра и пикантность орехового соуса, создавая уникальное гастрономическое впечатление.

Ингредиенты:

  • Груши – 2 штуки (среднего размера)
  • Сыр Камамбер – 150 грамм
  • Орехи грецкие – 50 грамм
  • Салатный микс (или любой другой листовой салат) – 100 грамм
  • Мед – 1 столовая ложка
  • Горчица зернистая – 1 чайная ложка
  • Бальзамический уксус – 1 столовая ложка
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

  • Приготовление:

    1. Груши помойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
    2. Сыр Камамбер нарежьте небольшими кусочками.
    3. Листья салата промойте и высушите.
    4. Грецкие орехи измельчите в блендере или ножом до состояния мелкой крошки.
    5. В небольшой миске смешайте мед, горчицу, бальзамический уксус и оливковое масло. Хорошо взбейте венчиком до однородной консистенции.
    6. Добавьте измельченные орехи в соус и ещё раз перемешайте.
    7. На тарелку выложите листья салата.
    8. Сверху разложите нарезанные груши и кусочки сыра Камамбер.
    9. Полейте салат ореховым соусом.
    10. При желании можете добавить немного соли и перца по вкусу.

Этот салат выглядит изысканно и имеет необычный вкус, который точно удивит ваших гостей. Приятного аппетита!

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7 января 2025, 18:17
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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