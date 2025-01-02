Приготовьте заливную рыбу, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!": классический рецепт

Ингредиенты:
- Рыба (судак, щука или другая нежирная рыба) – 1 кг
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Желатин – 30 г
- Вода – 1 литр
- Лавровый лист – 2 шт.
- Душистый перец горошком – 5 шт.
- Соль – по вкусу
- Лимонный сок – 1 ст. ложка
- Петрушка – для украшения
Приготовление:
- Приготовление бульона: Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и плавники. Промойте рыбу холодной водой. Нарежьте рыбу на крупные куски. Положите рыбу в кастрюлю, добавьте воду, морковь, лук, лавровый лист, душистый перец и соль. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20-25 минут, пока рыба не станет мягкой.
- Размягчение желатина: Пока варится рыба, замочите желатин в небольшом количестве холодной воды на 10-15 минут, чтобы он размягчился.
- Процеживание бульона: После того как рыба сварится, выньте её из кастрюли и отложите в сторону. Процедите бульон через сито, чтобы удалить овощи и специи. Верните процеженный бульон обратно в кастрюлю.
- Растворение желатина: Нагрейте часть бульона отдельно, добавьте туда размоченный желатин и хорошо перемешайте, чтобы желатин полностью растворился. Затем смешайте растворенный желатин с остальным бульоном.
- Формирование заливной рыбы: Отделите филе рыбы от костей и кожи. Нарежьте филе на небольшие кусочки. Выложите кусочки рыбы в форму для заливки. Добавьте нарезанную морковь и зелень для украшения.
- Заливка: Остудите бульон с желатином до комнатной температуры, затем аккуратно залейте им рыбу в форме. Поставьте форму в холодильник на несколько часов, чтобы заливное застыло.
- Подача: Перед подачей переверните форму на сервировочное блюдо и украсьте свежей зеленью. Подавайте охлажденным.
Этот рецепт позволяет создать традиционное русское блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола, особенно на Новый Год. Приятного аппетита!