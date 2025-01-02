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Четверг 2 января

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Приготовьте заливную рыбу, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!": классический рецепт

Приготовьте заливную рыбу, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!": классический рецепт
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В фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" герои подают заливную рыбу, которая становится центральным блюдом новогоднего стола. Вот классический рецепт этого праздничного угощения.

Ингредиенты:

  • Рыба (судак, щука или другая нежирная рыба) – 1 кг
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Желатин – 30 г
  • Вода – 1 литр
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Душистый перец горошком – 5 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Лимонный сок – 1 ст. ложка
  • Петрушка – для украшения

Приготовление:

  1. Приготовление бульона: Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и плавники. Промойте рыбу холодной водой. Нарежьте рыбу на крупные куски. Положите рыбу в кастрюлю, добавьте воду, морковь, лук, лавровый лист, душистый перец и соль. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20-25 минут, пока рыба не станет мягкой.
  2. Размягчение желатина: Пока варится рыба, замочите желатин в небольшом количестве холодной воды на 10-15 минут, чтобы он размягчился.
  3. Процеживание бульона: После того как рыба сварится, выньте её из кастрюли и отложите в сторону. Процедите бульон через сито, чтобы удалить овощи и специи. Верните процеженный бульон обратно в кастрюлю.
  4. Растворение желатина: Нагрейте часть бульона отдельно, добавьте туда размоченный желатин и хорошо перемешайте, чтобы желатин полностью растворился. Затем смешайте растворенный желатин с остальным бульоном.
  5. Формирование заливной рыбы: Отделите филе рыбы от костей и кожи. Нарежьте филе на небольшие кусочки. Выложите кусочки рыбы в форму для заливки. Добавьте нарезанную морковь и зелень для украшения.
  6. Заливка: Остудите бульон с желатином до комнатной температуры, затем аккуратно залейте им рыбу в форме. Поставьте форму в холодильник на несколько часов, чтобы заливное застыло.
  7. Подача: Перед подачей переверните форму на сервировочное блюдо и украсьте свежей зеленью. Подавайте охлажденным.

Этот рецепт позволяет создать традиционное русское блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола, особенно на Новый Год. Приятного аппетита!

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2 января 2025, 16:23
Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
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