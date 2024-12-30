Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом

Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий

Новый год – это праздник, который многие отмечают с бокалом шампанского или другого алкогольного напитка. Но что делать тем, кто предпочитает воздержаться от алкоголя? Мы предлагаем вам оригинальный рецепт безалкогольного коктейля, который станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Этот напиток не только освежает, но и создает атмосферу праздника благодаря своему яркому цвету и аромату. Ингредиенты:Апельсиновый сок – 500 млАнанасовый сок – 250 млГазированная вода – 250 млМед – 2 ст.