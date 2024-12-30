Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом

Ингредиенты:
- Говяжья вырезка – 150–200 г
- Руккола – 50 г
- Пармезан – 30 г
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Лимонный сок – 1 ст. ложка
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Каперсы – 1 ч. ложка (по желанию)
Приготовление:
- Говядину нужно предварительно заморозить, чтобы ее было легче нарезать тонкими ломтиками. Заморозьте вырезку примерно на 20–30 минут, пока она не станет слегка подмороженной, но еще не твердой.
- Острым ножом нарежьте говядину очень тонкими ломтиками. Если у вас есть специальная машинка для нарезки мяса, воспользуйтесь ею.
- На большую плоскую тарелку выложите тонкие ломтики говядины так, чтобы они покрыли всю поверхность тарелки.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и черный молотый перец. Взбивайте венчиком до получения однородной эмульсии.
- Поверх карпаччо разложите листья рукколы.
- Натрите пармезан на мелкой терке прямо над мясом и рукколой.
- Полейте карпаччо приготовленной заправкой.
- Если вы используете каперсы, равномерно распределите их по поверхности блюда.
- Подавать карпаччо лучше сразу после приготовления, чтобы мясо оставалось максимально свежим.
Приятного аппетита!