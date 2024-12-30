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Понедельник 30 декабря

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Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом

Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом
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Карпаччо из говядины с рукколой – это изысканная итальянская закуска, которая идеально подходит для праздничного стола или романтического ужина.

Ингредиенты:

  • Говяжья вырезка – 150–200 г
  • Руккола – 50 г
  • Пармезан – 30 г
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Лимонный сок – 1 ст. ложка
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Каперсы – 1 ч. ложка (по желанию)

Приготовление:

  1. Говядину нужно предварительно заморозить, чтобы ее было легче нарезать тонкими ломтиками. Заморозьте вырезку примерно на 20–30 минут, пока она не станет слегка подмороженной, но еще не твердой.
  2. Острым ножом нарежьте говядину очень тонкими ломтиками. Если у вас есть специальная машинка для нарезки мяса, воспользуйтесь ею.
  3. На большую плоскую тарелку выложите тонкие ломтики говядины так, чтобы они покрыли всю поверхность тарелки.
  4. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и черный молотый перец. Взбивайте венчиком до получения однородной эмульсии.
  5. Поверх карпаччо разложите листья рукколы.
  6. Натрите пармезан на мелкой терке прямо над мясом и рукколой.
  7. Полейте карпаччо приготовленной заправкой.
  8. Если вы используете каперсы, равномерно распределите их по поверхности блюда.
  9. Подавать карпаччо лучше сразу после приготовления, чтобы мясо оставалось максимально свежим.

Приятного аппетита!

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30 декабря 2024, 18:09
Фото: freepik.com
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Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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