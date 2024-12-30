"Смертельно страшно": в дом оскандалившейся Ивлеевой ворвался наркоман с битой

2024 год заканчивается для Насти Ивлеевой плохими новостями.

Нумерологи считают, что 2024-й является кармическим годом, и если верить этому, то можно сделать вывод: последние 12 месяцев блогер и телеведущая Настя Ивлеева расплачивалась за "почти голую" вечеринку, которую организовала в конце 2023-го. Последней бедой, обрушившейся на 33-летнюю знаменитость, стал некий Иван из Молдовы. По данным телеграм-канала BAZA, мужчина с битой и колючей проволокой ворвался в подмосковный дом телезвезды.

Как сообщают журналисты, Иван попал на территорию участка, когда перелез через ограду. Подойдя к коттеджу, злоумышленник разбил битой окно и залез внутрь. Возможно, он пытался что-то найти. Камеры видеонаблюдения показали, как он осматривал полки. Когда на место прибыли полицейские, мужчина затаился в кладовой.

Также изданию удалось узнать, что Иван является уроженцем Молдавии. Ему 28 лет. У мужчины проблемы с психикой из-за употребления наркотических веществ, отмечает СМИ.

Насти Ивлеевой в доме не было. Она там не живет несколько месяцев. Известно, что коттедж выставлен на продажу. Стоимость недвижимости – 130 миллионов рублей.

Комментируя произошедшее, телезвезда отметила, что данный мужчина проникает в ее дом не впервые. По словам Ивлеевой, он проник в дом августовской ночью, и тогда она была там. Настя проснулась от звука выбитого стекла. Преступник хотел напасть на блогершу, но она спаслась, попав через ванную комнату на крышу. Там она пробыла до приезда служб спасения.

"Сказать что это было смертельно страшно, не сказать ничего", – написала Ивлеева в своем телеграм-канале.

Именно поэтому она решила переехать. Как отметила Настя Ивлеева, жизнь нараспашку сыграла с ней злую шутку.