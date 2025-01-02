Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом

Певец произнес теплые слова в преддверии праздника.

Белорусский певец Дмитрий Колдун обратился к читателям интернет-издания "Дни.ру" с теплым поздравлением по случаю Нового 2025 года. В своем сообщении артист пожелал изданию и его аудитории интересных новостей и неожиданных поворотов, подчеркнув, что портал всегда радует его свежими и захватывающими материалами.

"Я, Дмитрий Колдун, от души поздравляю всех вас с Новым годом. Желаю, чтобы на "Дни.ру" всегда было интересно зайти, почитать что-нибудь остренькое, неожиданное. У вас всегда прекрасные, интересные новости. Пусть также будет и в новом году", – сказал певец.

Дмитрий Колдун надеется, что 2025 год станет для всех временем новых достижений и позитивных перемен. Он также поблагодарил своих поклонников за неизменную поддержку и внимание к его творчеству.