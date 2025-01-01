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Среда 1 января

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Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду

Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду
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Советское кино славилось не только своими сюжетами и актерами, но и кулинарными шедеврами, которые становились настоящими символами эпохи. Заливная рыба, салат с тёртым яблоком и другие блюда стали неотъемлемой частью кинокартин, запоминаясь зрителям на долгие годы.

Вспомните, в каком фильме главные герои наслаждаются заливной рыбой на праздничном столе? Или где подают тот самый салат с хрустящими яблочками, который стал хитом среди зрителей? Эти блюда не просто украшали кадры, но и вдохновляли людей на кулинарные эксперименты. Рецепты из фильмов передавались из поколения в поколение, и многие до сих пор готовят их в честь особых событий.

Готовы проверить свою память и вспомнить, какие кинокартины подарили нам эти вкусные моменты? Возможно, после этого теста вам захочется повторить эти рецепты на своей кухне и вновь окунуться в атмосферу любимых фильмов.

1. В каком фильме встречается салат с тертым яблоком?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Любовь и голуби"

В) "Служебный роман"

2. Где можно увидеть вареники со сметаной?

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Джентльмены удачи"

В) "Вечера на хуторе близ Диканьки"

3. В каком фильме готовили запеченного гуся?

А) "Кавказская пленница"

Б) "12 стульев"

В) "Девчата"

4. Помните, где жарили шашлык?

А) "Кин-дза-дза!"

Б) "Любовь и голуби"

В) "Москва слезам не верит"

5. Заливную рыбу вы точно должны угадать!

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Джентльмены удачи"

В) "Ирония судьбы, Или с легким паром!"

Правильные ответы:

1. — В)

2. — В)

3. — Б)

4. — В)

5. — В)

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1 января 2025, 12:08
Фото: Freepik
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