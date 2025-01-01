Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду

Вспомните, в каком фильме главные герои наслаждаются заливной рыбой на праздничном столе? Или где подают тот самый салат с хрустящими яблочками, который стал хитом среди зрителей? Эти блюда не просто украшали кадры, но и вдохновляли людей на кулинарные эксперименты. Рецепты из фильмов передавались из поколения в поколение, и многие до сих пор готовят их в честь особых событий.
Готовы проверить свою память и вспомнить, какие кинокартины подарили нам эти вкусные моменты? Возможно, после этого теста вам захочется повторить эти рецепты на своей кухне и вновь окунуться в атмосферу любимых фильмов.
1. В каком фильме встречается салат с тертым яблоком?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Любовь и голуби"
В) "Служебный роман"
2. Где можно увидеть вареники со сметаной?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Джентльмены удачи"
В) "Вечера на хуторе близ Диканьки"
3. В каком фильме готовили запеченного гуся?
А) "Кавказская пленница"
Б) "12 стульев"
В) "Девчата"
4. Помните, где жарили шашлык?
А) "Кин-дза-дза!"
Б) "Любовь и голуби"
В) "Москва слезам не верит"
5. Заливную рыбу вы точно должны угадать!
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Джентльмены удачи"
В) "Ирония судьбы, Или с легким паром!"
Правильные ответы:
1. — В)
2. — В)
3. — Б)
4. — В)
5. — В)