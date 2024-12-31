Тест на знание самого новогоднего произведения – Щелкунчика

ВОПРОСЫ
1. Какого числа начинается действие сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король"?
А. 1 января
Б. 25 декабря
В. 24 декабря
2. Сколько лет главной героини Мари Штальбаум?
А. 8 лет
Б. 9 лет
В. 7 лет
3. Кем приходится Дроссельмейер Мари и Фрицу?
А. Крестный
Б. Дядя
В. Друг семьи
4. Сколько голов было у мышиного короля?
А. Семь
Б. Пять
В. Три
5. Что помогло снять злые чары Мышильды и возвратило Щелкунчику человеческий облик?
А. Волшебное заклинание
Б. Любовь прекрасной девушки
В. Помощь Дроссельмейера
6. Какой орех мог расколдовать принцессу Пирлипат?
А. Кракатук
Б. Фундук
В. Грецкий
7. Что начали массово делать в нашей стране благодаря повести Гофмана "Щелкунчик"?
А. Приглашать Деда Мороза
Б. Наряжать елку
В. Готовить оливье
ОТВЕТЫ
1. В. 24 декабря
2. В. 7 лет
3. А. Крестный
4. А. Семь
5. Б. Любовь прекрасной девушки
6. А. Кракатук
7. Б. Наряжать елку