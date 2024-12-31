Тест на знание самого новогоднего произведения – Щелкунчика

Кай Метов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Артист пожелал всем много любви в новом году. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим 2025-м годом! Пусть этот год принесет осуществление всех желаний! Пусть будет мирное небо! Пусть будут здоровы наши родители, здоровы наши дети! Давайте чаще встречаться, реже расставаться, петь хорошие песни и любить друг друга! С Новым годом!", – пожелал Кай Метов читателям "Дни.