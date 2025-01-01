Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Бузова раскрыла правду об избраннике Тесты Шаляпин нашел спутницу для новогодней ночи Игры Сонник

Топ новостей недели

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны СедоковойСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимойЖаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть РоссиюВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обидуSHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду

Лента новостей

Среда 1 января

21:18Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:10Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:21Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:19Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 14:02Тоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева 12:08Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду 10:07Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:14Как правильно провести 1 января 09:03Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь 22:03Любовь Успенская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом! 21:19Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 20:04Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:22Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:13Арина Шарапова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:27Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника 11:10Жасмин поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 06:02Тест на знание самого новогоднего произведения – Щелкунчика 03:25Тартар из лосося с муссом из авокадо 21:10Как нарядиться в Новый год, чтобы порадовать символ 2025 года – Змею? 20:06Тест: какая ты новогодняя песня? 19:27Кай Метов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:05Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно 18:33Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 18:09Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом 16:37"Смертельно страшно": в дом оскандалившейся Ивлеевой ворвался наркоман с битой 15:36"Букет невесты": Муцениеце и Дранга показали фото со свадьбы 15:22Семейные тайны: 5 книг с героями, хранящими секреты от самых близких 14:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:24Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий 10:44Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 09:20Певица Слава поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 00:46Лада Дэнс рассказала о пластике: Ходить с висячими брылями или грыжами под глазами я не хочу 21:15Куриные шашлычки якитори – традиционное японское блюдо на вашем столе 18:36Закуска "Новогодние снежинки": оригинальная идея для праздничного стола 15:26Готовимся к новому этапу: что нужно сделать перед переходом в новый год 12:41Тест: праздничный калейдоскоп – как встречают Новый год в разных уголках мира 09:16Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году 06:05Топ-9 лучших фильмов для новогоднего настроения 03:14Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака 00:13ТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе 22:21Фаршированная рисом утка с фисташками: простой рецепт блюда без излишней жирности 20:51Получившая серьезную травму Асмус рассказала о пережитом: Орала на всю больницу 18:38Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина 17:35"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова 17:20Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж 16:05Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы 14:38Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме 13:48Валерий Меладзе вернулся в Россию 13:16Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

179

Артисты обратились к поклонникам по-английски.

"Мы группа "Баккара", и мы желаем всем счастливого Нового года и счастливого Рождества!" – сказали Кристина Севилья и Хелен де Кирога в видео для читателей "Дни.ру".

"И с Новым годом", – добавила Кристина по-русски.

Красавицы-испанки прилетели в Москву на мероприятие от "Ретро FM". Из года в год хит "Yes Sir I Can Boogie" звучит из колонок россиян, которые с теплом вспоминают времена, когда песня только появилась. Возможно, кто-то из наших читателей встретит Новый 2025 год под бессмертный танцевальный хит группы Baccara!

Шоу-бизнес в Telegram

1 января 2025, 21:18
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Одноклассник Киркорова рассказал об их совместном бизнесе в школьные годы

Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певец Дима Билан с удовольствием передал читателям "Дни.ру" самые теплые слова. "С Новым годом, дорогие! Будьте счастливы! Хороших вам новостей!", – пожелал Дима Билан читателям "Дни.

Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон пожелала читателям "Дни.ру" всех благ в 2025 году. Певица Ирина Нельсон с удовольствием поздравила читателей "Дни.

Тоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева

Тоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева
В годы оные Аллы Пугачева была главным украшением новогодних "огоньков". В последний раз она появилась там в 2018-м – пела на Первом канале "Я летала". Потом снятый на улицах Москвы номер повторят в 2020-м. Но все – в прошлом. Где же встретила Народная артистка СССР 2025-й? После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певица Маша Вебер обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом. "Желаю вам счастья и любви, пусть исполнятся все ваши заветные желания и вы найдете под елочкой тот самый подарок, о котором мечтали весь год", — пожелала знаменитость.

Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь

Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь
Перед телевизионщиками всегда стоит проблема: что показывать до и после боя Курантов в Новогоднюю ночь. Одни и те же артисты и их старые песни набили оскомину. Молодые же исполнители особого интереса у смотрящей телевизор возрастной публики не вызывают. "Вот тут и вертись", – как писал Чехов. И Первый канал вертелся, как уж на сковородке, встречая год Змеи. Корреспондент "Дни.ру" оценил "Новогоднюю ночь" на первой кнопке. Хотя и пожалел, что сделал это трезвым. Безусловно, все эта новогодняя телевизионная разлюли-малина не предназначена для прицельного и долгого смотрения.

Выбор читателей

01/01СрдЛеонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь 01/01СрдТоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева 31/12ВтрНовогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника 31/12ВтрЛолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 31/12ВтрТест на знание самого новогоднего произведения – Щелкунчика 31/12ВтрАнжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом!