Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Артисты обратились к поклонникам по-английски.

"Мы группа "Баккара", и мы желаем всем счастливого Нового года и счастливого Рождества!" – сказали Кристина Севилья и Хелен де Кирога в видео для читателей "Дни.ру".

"И с Новым годом", – добавила Кристина по-русски.

Красавицы-испанки прилетели в Москву на мероприятие от "Ретро FM". Из года в год хит "Yes Sir I Can Boogie" звучит из колонок россиян, которые с теплом вспоминают времена, когда песня только появилась. Возможно, кто-то из наших читателей встретит Новый 2025 год под бессмертный танцевальный хит группы Baccara!