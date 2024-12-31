Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певец Хабиб обратился к читателям "Дни.ру". Артист поздравил всех с 2025-м годом.

"Проведите это время с семьей и будьте счастливы!", — сказал артист.

Хабиб-Рахман Сабирович Шарипов, более известный как Хабиб, — российский певец и видеоблогер, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю. Участие в музыкальном шоу "Песни" на телеканале ТНТ стало важным этапом в его карьере, где он продемонстрировал свои вокальные способности и артистизм. Однако его успех не ограничивается только телевидением; Хабиб также активно ведет свои аккаунты в социальных сетях, где делится яркими моментами своей жизни и творчеством.



