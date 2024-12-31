Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Елена Борщева обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом.

"Поздравляю с наступающим новым 2025-м годом! Желаю вам чаще улыбаться, потому что, чем чаще вы улыбаетесь, тем вы счастливее, а, значит, и успешнее", — сказала актриса.

Елена Бощева — яркая российская актриса, известная своими работами в кино, театре и на телевидении, особенно в жанре юмора. Она родилась и выросла в Пятигорске, где начала свою карьеру в команде КВН "Сборная Пятигорска", с которой выступала с 2000 по 2006 годы. Этот опыт стал для нее отличной стартовой площадкой, позволив развить свои комедийные навыки и завоевать популярность среди зрителей.

С 2008 по 2012 год Елена была участницей шоу "Comedy Woman", где проявила свой талант в создании запоминающихся образов и остроумных скетчей. Ее возвращение в проект в 2016 году вновь подтвердило ее статус одной из ведущих комедийных актрис страны. Помимо комедийной карьеры, Бощева также реализует себя как телеведущая, поэтесса и певица.