Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей

Салат с колбасой салями и сыром – это не только простое, но и очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для любого стола. Сочетание свежих ингредиентов и насыщенного вкуса колбасы делает его идеальным вариантом для закуски на праздник или в качестве легкого ужина.

Ингредиенты на 4 порции:

• Салями (пряная с пажитником и паприкой) — 1 упаковка (70 г)

• Сыр Моцарелла (пикколо) — 1 упаковка (120 г)

• Оливки зелёные без косточки — 30 г

• Шпинат — 1 упаковка (125 г)

• Авокадо — 1 шт.

• Базилик сухой — 1/6 ч. л. (1 г)

• Оливковое масло — 1,5-2 ст. л. (25-30 мл)

• Чеснок сухой — 1/3 ч. л. (2 г)

• Перец чёрный молотый — 1/6 ч. л. (1 г)

• Цедра лимона — 1/4 ч. л.

• Сок лимона — 2 ч. л. + для авокадо

• Соль — 1/3 ч. л. (2 г)

Приготовление:

Шаг 1: Сначала снимите цедру с лимона, используя мелкую терку, стараясь не задеть белую часть, чтобы избежать горечи.

Шаг 2: Приготовьте заправку, смешав в небольшой миске сок лимона и оливковое масло. Добавьте черный молотый перец, лимонную цедру, сушеный базилик и соль. Хорошо перемешайте.

Шаг 3: Нарежьте салями тонкими полосками, чтобы она равномерно распределилась по салату.

Шаг 4: Оливки нарежьте кружочками, они добавят салату интересную текстуру и вкус.

Шаг 5: У авокадо удалите косточку, извлеките мякоть с помощью ложки и нарежьте ломтиками. Полейте лимонным соком, чтобы избежать потемнения.

Шаг 6: Шарики моцареллы аккуратно разрежьте пополам.

Шаг 7: Шпинат тщательно промойте под проточной водой и обсушите. В большой салатник выложите шпинат, добавьте заправку и хорошо перемешайте.

Шаг 8: На тарелку выложите шпинат, сверху разместите нарезанные ингредиенты: салями, оливки, авокадо и моцареллу. Украсьте свежим базиликом и подавайте к столу.

Этот салат не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением любого стола. Пищевая ценность на 100 г составляет 216 ккал, что делает его отличным вариантом для легкого перекуса или ужина. Приятного аппетита!