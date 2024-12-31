Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Вторник 31 декабря

20:04Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:22Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:13Арина Шарапова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:27Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника 11:10Жасмин поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 06:02Тест на знание самого новогоднего произведения – Щелкунчика 03:25Тартар из лосося с муссом из авокадо 21:10Как нарядиться в Новый год, чтобы порадовать символ 2025 года – Змею? 20:06Тест: какая ты новогодняя песня? 19:27Кай Метов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:05Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно 18:33Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 18:09Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом 16:37"Смертельно страшно": в дом оскандалившейся Ивлеевой ворвался наркоман с битой 15:36"Букет невесты": Муцениеце и Дранга показали фото со свадьбы 15:22Семейные тайны: 5 книг с героями, хранящими секреты от самых близких 14:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:24Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий 10:44Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 09:20Певица Слава поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 00:46Лада Дэнс рассказала о пластике: Ходить с висячими брылями или грыжами под глазами я не хочу 21:15Куриные шашлычки якитори – традиционное японское блюдо на вашем столе 18:36Закуска "Новогодние снежинки": оригинальная идея для праздничного стола 15:26Готовимся к новому этапу: что нужно сделать перед переходом в новый год 12:41Тест: праздничный калейдоскоп – как встречают Новый год в разных уголках мира 09:16Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году 06:05Топ-9 лучших фильмов для новогоднего настроения 03:14Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака 00:13ТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе 22:21Фаршированная рисом утка с фисташками: простой рецепт блюда без излишней жирности 20:51Получившая серьезную травму Асмус рассказала о пережитом: Орала на всю больницу 18:38Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина 17:35"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова 17:20Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж 16:05Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы 14:38Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме 13:48Валерий Меладзе вернулся в Россию 13:16Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты 13:07Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино" 13:02Кино, музыка и молодые звезды: что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ 11:23Советы при покупке бывших в эксплуатации и контрактных автозапчастей 10:53Тест: как хорошо вы знаете советские новогодние песни 09:50Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом 09:37Беременная дочь Заворотнюк показала первые кадры со своим возвращением в Россию 09:22Место на кладбище, а теперь еще и гроб – к чему готовится певец Шура? 09:00Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год 06:52Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома 03:08Принц Гарри имеет все шансы забрать детей у Меган Маркл в случае развода 00:36Селиванов из "Реальных пацанов" решил вместе с семье покинуть Россию на Новый год
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Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Лолита Милявская обратилась к читателям "Дни.ру". Популярная певица поздравила всех с 2025-м годом.

Певица обратилась к россиянам в своей оригинальной манере. Артистка указала на стоящий перед собой стол и заявила, что "может нафантазировать что угодно".

"Вот тут в шампусике я буду сжигать бумажку, загадывать мужика, а вот тут будет салатик оливье. Обязательно 50 на 50: сметанка с майонезом! А вот тут будет кусочек шашлычка из свинины, а здесь рюмка водки на столе должна быть!", — артистично сообщила знаменитость.

Не обделила нас певица и искренними пожеланиями и напутствиями.

"Что бы у вас ни было на столе, чувствуйте себя с полным столом. Главное, не переедайте и, независимо от стола, здесь (в голове — прим. ред.) должно быть светло и всего полно. Будьте счастливы в новом году!", — резюмировала Милявская.

Шоу-бизнес в Telegram

31 декабря 2024, 20:04
Лолита Милявская. Кадр: YouTube / ШАСТУН
Дни.ру✓ Надежный источник

Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
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