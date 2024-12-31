Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Лолита Милявская обратилась к читателям "Дни.ру". Популярная певица поздравила всех с 2025-м годом.

Певица обратилась к россиянам в своей оригинальной манере. Артистка указала на стоящий перед собой стол и заявила, что "может нафантазировать что угодно".

"Вот тут в шампусике я буду сжигать бумажку, загадывать мужика, а вот тут будет салатик оливье. Обязательно 50 на 50: сметанка с майонезом! А вот тут будет кусочек шашлычка из свинины, а здесь рюмка водки на столе должна быть!", — артистично сообщила знаменитость.

Не обделила нас певица и искренними пожеланиями и напутствиями.

"Что бы у вас ни было на столе, чувствуйте себя с полным столом. Главное, не переедайте и, независимо от стола, здесь (в голове — прим. ред.) должно быть светло и всего полно. Будьте счастливы в новом году!", — резюмировала Милявская.