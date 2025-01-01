Тоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева

В годы оные Аллы Пугачева была главным украшением новогодних "огоньков". В последний раз она появилась там в 2018-м – пела на Первом канале "Я летала". Потом снятый на улицах Москвы номер повторят в 2020-м. Но все – в прошлом. Где же встретила Народная артистка СССР 2025-й?

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

Этой зимой Алла Борисовна уехала на Кипр – там у нее есть и квартира, и третье по счету гражданство. А Новый год она с пятым мужем встречала в шикарном ресторане. Что интересно, плясали получившие "даркон" (паспорта Израиля) Пугачева и Галкин* (признан иностранным агентом) не под "Хава Нагила" или "Семь-сорок, а под мелодии и ритмы российской эстрады. Тут и "Ночь" Андрея Губина, и "Красиво" Валерия Меладзе, которого, кстати, давно требуют признать иноагентом. Видимо, эстрадная Примадонна тоскует по Родине и коллегам, раз встречает Новый год под эти композиции.

Видео танца возле елки из ресторане опубликовал в запрещенной социальной сети супруг-иноагент Народной артистки СССР. Оценили же это веселье "коллеги по несчастью" – живущий в Латвии историк моды Александр Васильев, живущий в Америке шоумен Рустам Солнцев и живущая в Узбекистане певица Наргиз Закирова, которую у нас обвиняли в финансировании боевиков и в итоге на 50 лет закрыли въезд. А больше всего поздравлений под постом было из Незалежной.